Митрополит Иларион: эпидемию нужно воспринимать как призыв к покаянию

Митрополит Донецкий и Мариупольский Украинской Православной Церкви ИЛАРИОН призывает верующих воспринимать эпидемию гриппа как Божье попущение и призыв к покаянию народа. Владыка отмечает, что в это время следует быть более внимательными и милосердными по отношению к ближним. Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Донецкой епархии УПЦ, ссылаясь на слова митрополита.

Согласно сообщению, вчера, в праздник Казанской иконы Божией Матери, в Свято-Николаевском архиерейском соборе города Донецка, который в этот день отмечает свой второй престольный праздник, был отслужен молебен о прекращении в Украине эпидемии гриппа A/H1N1. Чинопоследование молебна было благословлено Предстоятелем Украинской Православной Церкви Митрополитом Киевским и всея Украины ВЛАДИМИРОМ.

Молебен в Свято-Николаевском архиерейском соборе возглавил Высокопреосвященнейший ИЛАРИОН, митрополит Донецкий и Мариупольский, в сослужении Преосвященнейшего ВАРНАВЫ, епископа Макеевского, викария Донецкой епархии, и соборного духовенства.

По благословению священноначалия молебны о прекращении эпидемии гриппа A/H1N1 будут совершаться во всех храмах Донецкой епархии.