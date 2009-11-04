Перенесены сроки проведения фестиваля «Глинські здвони»

В связи с чрезвычайной обстановкой в Украине, которая сложилась из-за распространения опасного вируса гриппа A (H1N1), на Сумщине перенесен на более благоприятное время областной фестиваль хоров духовной музыки «Глинські здвони», который был запланирован на 26 ноября.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Конотопско-Глуховской епархии Оксана КОВАЛЕНКО, также в Духовно-просветительском центре монастыря Глинская пустынь отменены занятия кружков для детей и все запланированные массовые мероприятия. Подобное распоряжение отдал архиепископ Конотопский и Глуховский, наместник ставропигиального

монастыря Рождества Пресвятой Богородицы Глинская пустынь ЛУКА. Кроме того, отменены паломнические поездки и экскурсии для школьников.

