В Путивле по просьбе местных жителей состоялся Крестный ход

В городе Путивле Сумской области прошел Крестный ход с чудотворной Молченской иконой Божьей Матери. По словам настоятельницы Путивльского женского Молченского монастиря игуменьи ФЕОДОСИИ (ЗАПОЛЬСКОЙ), с такой

просьбой в монастырь обратились жители Путивля, напуганные эпидемией гриппа в Украине: люди просили молитв и защиты Богородицы.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Конотопско-Глуховской епархии Оксана КОВАЛЕНКО, по благословению управляющего епархией архиепископа ЛУКИ Крестный ход двинулся от монастыря в центр города сразу после Божественной Литургии и молебна о защите от «губительного поветрия и смертоносныя заразы».

«В Путивле подобные Крестные хода издревле были традиционными. Во время пожаров, заливных дождей, эпидемий всегда по просьбе верующих город обносили чудотворным образом Богородицы. И сегодня, во время опаснейшей

эпидемии гриппа, от которого в Украине уже умерли десятки людей, мы уповаем на покров Богородицы», – говорит матушка Феодосия.

Насельницы монастыря вместе с протоиереями Богданом ЧЕРЕМШИНСКИМ, Николаем ЛЕВО, Романом ДУДНИКОМ и Александром ЧУРОЧКИНЫМ в сопровождении более сотни прихожан сначала прошли к Спасо-Преображенскому собору. Во время Крестного хода многие путивляне благоговейно становились на колени перед чудотворной иконой. Затем образ по многим улицам направился к Свято-Никольскому храму, а потом вернулся в обитель. На всех перекрестках священники благословляли все четыре стороны света. Проходя мимо мест, где раньше были приходские храмы и монастыри, они пели

тропарь, кондак и величание.