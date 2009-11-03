В Симферополе пройдут торжества, посвященные крымской святыне

По благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, 5-6 ноября в Симферополе в Свято-Троицкой женской обители пройдут торжества, посвященные всекрымской святыне - иконе Божией Матери "Скорбящая" (Крымская). Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии УПЦ.

Согласно сообщению, 5 ноября в 16.00 в Симферопольском Свято-Троицком монастыре, где в настоящее время находится эта чудотворная икона, состоится праздничное Всенощное бдение. 6 ноября в 9.00 начнется архиерейская Божественная литургия, которую в сослужении крымского духовенства совершит митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. После Литургии состоится крестный ход с чудотворным образом Божией Матери "Скорбящая".

Справка УНИАН

История явления этого чудотворного образа началась в 1998 году, когда прихожанка Иоанно-Предтеченской церкви села Первомайское Кировского района Феодосия Денисенко пожертвовала в храм икону Божией Матери - тусклое, тёмное, слабо различимое изображение на небольшой доске без оклада. Настоятель храма поставил подаренную икону в алтарь. Прошло две недели, наступил праздник Успения Богородицы. Во время Божественной Литургии, через открытые Царские Врата бывшая хозяйка иконы увидела её и не узнала - таким ярким было изображение. Еле дождавшись конца службы, она поспешила к батюшке с вопросами - где и когда так хорошо отреставрировали тёмную икону. Священник был удивлён не менее прихожанки, поскольку он и не прикасался к образу.

Специальная комиссия, куда вошли священнослужители и миряне - художники, учёные, краеведы, установила, что икона не реставрировалась. В некоторых местах красочный слой стёрт до основания, кое-где доска тронута шашелем, но краски сияют, они сочны и ярки. Богоматерь одна, без Богомладенца. Она молитвенно сложила руки, огромные глаза Её печальны, на лице нежнейший румянец. Живопись безыскусна, но изображение умилительно, трогательно и проникновенно. Икона небольшая - 20×16 см, на дереве, провинциальной живописи (предположительно киевской школы) начала ХХ века. Аналоги этой иконы неизвестны, чётко проступившая надпись гласит: «Образ Пресвятой Богородицы Скорбящая».

Комиссия единодушно пришла к выводу: икона обновилась.

В Свято-Троицком кафедральном соборе (ныне Свято-Троицкий женский монастырьв Симферополе) был отслужен благодарственный молебен с акафистом, а вскоре Священный Синод Украинской Православной Церкви благословил церковное почитание этой иконы, празднование ей установлено 6 ноября, в день почитания иконы Всех скорбящих Радосте.

В 1999 году чудесно обновившаяся икона крестным ходом обошла весь полуостров, став поистине всекрымской святыней. Во время крестного хода были случаи, когда икона мироточила, источая чудное благоухание. И ныне Господь являет Свои чудотворения по молитвам ко святому образу Богоматери «Скорбящая».

