Молебное пение во время губительного поветрия и смертоносной заразы (УПЦ)

Священник начинает молебен возглáсом: "Благословен Бог наш...". Хор поет: "Царю Небесный". Чтец: Трисвятое и "Приидите, поклони΄мся..." (трижды) и псалмы 37-й и 90-й, заканчивая словами: "Слава, и ныне", "Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже" (трижды).

Диакон произносит великую ектению до прошения: "О плавающих..." включительно и включает в нее особые прошения по Требнику:

"О еже не помянути беззаконий и соблазнов нас, грешных и недостойных рабов Своих, но милостивно очистити грехи наша и отвратити гнев Свой, праведно движимый на ны, Господу помолимся".

"О еже ни яростию обличити, нижé гневом наказати нас, но помянути яко плоть есмы΄, дух ходя΄й и не обращáяйся, и милостивно пощадити от смерти дýши наша, Господу помолимся".

"О еже не внити в суд с рабы Своими и не нáзрити беззакония наша, но очистити я (их), и милостиву быти, и пощадити люди согрéшшыя, Господу помолимся".

"О еже помянути щедроты и милости Своя, яко от века суть, грехов же юности и неведения нашего не помянути и помиловати нас, Господу помолимся".

"О еже услышати от храма Святаго Своего глас наш и исцелити болезни смертныя, одержáщыя нас, и потоки беззакония смутившыя нас изсушити, Господу помолимся".

"О еже вскоре изъяти нас от сетéй смертных и от болезней адовых избавити, Господу помолимся".

"О еже милостивно продолжи΄ти рабом Своим покаяния время и не безгодно яко неплодную смоковницу посещи΄, но благосердием окопати и милосердия росою напоити, плодов покаяния и обращения нашего человеколюбно еще ожидая, Господу помолимся".

"О еже вознести нас от врат смертных и меч изъятый и лук Свой напряжéнный и в нем сосуды смертныя на ны праведно уготóванныя со стрелами горящими милостивно (да не погибнем) от нас отвратити, Господу помолимся".

"О еже услышати молитву нашу, и моление наше внушити, и слез наших не премолчати, но ослабити нам, да почием прежде даже не отъи΄дем и ктому не будем, Господу помолимся".

"О избавитися нам..." и прочие прошения до конца. Священник: "Яко подобает Тебе..."

На "Бог Господь", тропарь, глас 2-й:

"Во гневе Твоем, Боже, помяни щедрóты Твоя, прах бо и пепел есмы΄, дух ходя΄й и не обращáяйся, и не яростию Твоею обличи нас, да не погибнем до конца, но пощади души наша, яко Един Милосерд" (дважды).

На "Слава, и ныне", Богородичен: "Заступнице Усердная...". Псалом 50-й и сразу канон Пресвятой, Единосущной, Животворящей и Нераздельной Троице, глас 8-й.

Песнь 1-я. Ирмос: "Колесницегонителя фараоня погрузи..."

"Вседетельная и срáсленая, и сопрестольная, и единосильная, и трисветлая Славо, Отче непостижиме, Сыне и Душе Святый, лютыя болезни рабы Твоя свободи, яко да благодарственно Тя славим".

"Грехов буря изри΄ну мя в глубину нéмощи, и частыя болезни, якоже треволнение, мя обуревают, окаяннаго. Единосильная Державо, Троице Святая, умилосердися, спаси мя, люте погибающа".

"Слава": "От содержащаго греха избави, Троице Нераздельная, нас, Твоя рабы, росою милости Твоея угашáющи зной лютых моих болезней и здравие подающи, яко да православно воспеваем Тя".

"И ныне", Богородичен: "Избáвителя и Вседетеля и Господа во чреве носившая, наша недуги, Всечистая, понесшаго, Того убо моли, лютыя нéмощи Твоя рабы избавити, Едина человеком Пóмоще".

Песнь 3-я. Ирмос: "Небеснаго круга..."

"Небеснии ýмове, ангельстии чи΄нове, Престоли и Начала, и Силы, и Господства, молят Тя Благаго и Спаса: губительнаго свободи недýга рабы Твоя".

"Да человеколюбия на мнóзе, Владыко, Твоего покажеши бездну, Всесильне, недýга свободи смертоноснаго и болезней лютых рабы Твоя, Едине Долготерпеливе".

"Слава": "Яко Божии предстоятели, служебнии дýси, Ангели и Архангели, Сего мóлите, утолити недуг, разорити печаль, смертоносныя же части избавити".

"И ныне": Богородичен: "Исцелений Источника Тя благих покáза, Бездна из Тебе прошедшая, Христос Господь, Отроковице Непорочная, темже рабы Твоя избави нéмощи, бурею потопляемых".

По 3-й песни катавасия: "Избави от бед рабы Твоя, Многомилостиве, яко мы усердно к Тебе прибегаем, к Милостивому Избáвителю, всех Владыце, в Троице славимому Богу".

Затем следует ектения сугубая: "Помилуй нас, Боже...", за которой - седален:

"Не отри΄ни до конца согрéшшыя люди Твоя, Владыко, нижé отстави милости и щедрóты Твоя от нас, но яко Бездна сый щедрот и милосердия пучина, приими мольбы наша и избави нас от належащия беды΄ и нýжды, Един бо еси Благоувéтливый".

Песнь 4-я. Ирмос: "Ты моя крепость, Господи..."

"Ныне сень вои΄стину смéртная обы΄де, и ко áдовым вратóм прибли΄жи, но Ты, Спасе, яко Си΄лен, нас возставивый, удиви милости Твоя, спасай в вере несумнéнной вопиющих: силе Твоей слава, Человеколюбче".

"Христовы таи΄нницы, самовидцы и проповедницы, прии΄мшии дар исцеления, и врачéве суще душевнии, от нужд мя, апостоли, изведите содержáщаго недуга, Иисуса моля΄ще Владыку, и Избáвителя, и Господа".

"Слава": "Грехов буря ныне нас пости΄же, немощи вóлны обуревают, болезни погружают частыя, скорби бо и болезни нас, окаянных, обретóша, апостоли Господни, вашими мольбами пóмощи руку подайте".

"И ныне", Богородичен: "Болезньми лютыми и частыми ударяеми, Дево, вси Тебе припáдаем, державным покровом Твоим, Чистая, спаси нас всех, ущедри, Богоневестная, избави мора и лютыя немощи и болезни исцели, Владычице".

Песнь 5-я. Ирмос: "Вскýю мя отринул еси..."

"Мóря прелести, медоточными вашими моленьми, губительныя, пророцы, потопивше, ныне преложи΄те горесть всю губительныя нынешния немощи на Божественную благомóщия сладость".

"Пронзéни бы΄хом стрелáми нéмощи повелением Твоим, Господи, и утвердися на нас рука Твоя, Всесильне, яко Бог Щедрый, ущéдри всех Твоею милостию, молитвами святых мучеников Твоих".

"Слава": "Сына якоже древле вдови΄ча возставил еси Твоим повелением, умерщвлéна, Слове, лютыя немощи рабы Твоя, яко Един Благ и Милостив избáвивый, оживотвори, Едине Человеколюбче".

"И ныне", Богородичен: "В нощи΄ житейстей буря пости΄же всякаго озлобления, покрыло мя, Дево, нéмощи омрачение, но возсияй ми, прохлаждения, Пречистая, свет, и к свету благомóщия настави".

Песнь 6-я. Ирмос: "Очисти мя, Спасе..."

"В пучине пропасти и немощей облежи΄м, и губительныя напáсти обуревают вóлны, Правителю Господи, пóмощи руку простер ныне спаси".

"Разслабленнаго якоже древле стягнýл еси, Божественным манием от недуга болезненнаго, и одра озлобления, и недуга тяжчайшаго, ущéдрив даждь здравие, Многомилостиве".

"Слава": "Пророческий лик, апостолов собрание, полк страдальцев ныне молит Тя, Едине Многомилостиве, о людех Твоих, сих ущедри".

"И ныне", Богородичен: "Марие, чистое девства Сокровище, Ты очисти нас, и недугов, и скорбей, и содержащия ныне нéмощи избави, да верою Тя прославим".

По 6-й песни: "Избави от бед..." (см. по 3-й песни).

После малой ектении и возгласа срáзу - кондак, глас 6-й:

"Болезни адовы обыдóша нас, и прикры΄ ны сень смертная, и яко воск от огня, дни΄е наши тают от лица гнева Твоего, Господи, но, яко Щедр, во гневе милости помяни и пощади люди Твоя, да жи΄ви суще, в покаянии славим Тя, Единаго Человеколюбца".

Затем читается Апостол (зачало 331-е "от полý"). Перед ним - прокимен, глас 4-й: "Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, нижé гневом Твоим накажеши мене", со стихом: "Яко стрелы Твоя унзóша во мне, и утвердил еси на мне руку Твою". После Апостола - "Аллилуиа" со стихами: "Одержáша мя болезни смéртныя, и потóцы беззакония смятóша мя". "Болезни адовы обыдóша мя, предвари΄ша мя сети смертныя".

Евангелие от Луки (зачало 16-е), после него сразу 7-я песнь.

Ирмос: "Божия снизхождения...".

"Опаляет пещь безмерных болезней, и сжигает мя огнéвицы губительныя пламень непрестанно безстýднейший, но росою милости Твоея, Спасе, прохлади поюща: благословен Бог отец наших".

"Пророцы, апостоли, мучеников собори, божественнии учи΄телие, болезни недýгующих нас мольбами укротите и здравие даруйте поющым: благословен Бог отец наших".

"Слава": "Словом Лазаря воскреси΄вый, ныне яко из гроба нас лютыя нéмощи возстáвивый, оживи, Господи, да вопием песнь благодарственную: благословен Бог отец наших".

"И ныне", Богородичен: "Щедра сущая и Мати Всещедраго, ущедривши, избави Твоя люди, призывающия милости Твоя, Дево, и поющия: благословен Бог отец наших".

Песнь 8-я. Ирмос: "Седмерицею пещь..."

"Болезненно стенéм, от одра болезни нашея, и от губительныя нéмощи вопием к Тебе, Человеколюбцу, сердечныя очи ныне простирающе, здравия просим. Посети нас, Спасе, и возстави пети: людие, превозносите во вся веки".

"В нашу немощь милостивне облеки΄йся и уподобитися человеком извóливый, молитвами преподобных Твоих, отчаянных спаси нас, воздвигни из гроба отчаяния пети: отроцы, благословите, священницы, пойте, людие, превозносите во вся веки".

"Слава": "Содетелю естества, Подателю исцеления, утробы щедрот и благоутробия пучину, яко имéяй, Долготерпеливе, посещением посети от губительныя немощи люди Твоя и оживи вопити: священницы, благословите, людие, превозносите во вся веки".

"И ныне", Богородичен: "Крепкая Пóмоще, и известное Заступление, отчаявшихся Надеждо, Пренепорочная, посети страждущыя болезненно рабы Твоя, облегчи΄ тяжесть горькия нéмощи, отжени недуг губительныя нýжды и спаси рабы Твоя, Дево Богородице".

Песнь 9-я. Ирмос: "Ужасéся о сем небо..."

"Чудеса велия, ихже несть числа, сотвори΄вый, Безсмертне, на рабы Твоя милости Твоя, Боже, яко Милостив, покажи, и содержащыя нас ныне свободи болезни, моленьми Рождшия Тя и лика страстотерпцев Твоих".

"Ангелов, Архангелов и пророков, апостолов, мучеников, преподобных же, иерархов, священномучеников Твоих молитвами, плач рабов Твоих обрати, Всесильне, в радость: исцели болезнь, облегчи΄ недуги и здравие нам даруй".

"Слава": "Душ же и телес Врача, в милости богатаго, Господа Тебе молю: исцели страсти моя многия, болезней изыми и скорбных мя, яко Благ и Един Благодетель, и спасай верою чистою Тя величающих".

"И ныне", Богородичен: "Щедраго рождшая и Милостиваго, и Владыку, и Создателя, и Господа, ныне на мне покажи Твоя обычно щедроты и лютаго мя избави недуга, изнуряющаго душу мою, Дево Богородице, и подаждь ми здравие, яко да непрестанно величаю Тя".

По окончании канона: "Достойно есть яко воистину...", Трисвятое и по "Отче наш" возглáс, затем тропари: "Помилуй нас, Господи, помилуй нас...", "Слава": "Господи, помилуй нас, на Тя бо уповáхом...", "И ныне": "Милосердия двери отверзи нам...",

Сугубая ектения: "Помилуй нас, Боже..." до прошения: "Еще молимся о Богохранимей стране нашей...", а затем - особые прошения, по Требнику:

"Согреши΄хом и беззакóнновахом, и сего ради праведный Твой гнев пости΄же нас, Господи Боже наш, и сень смертная обы΄де нас, и ко адовым вратóм прибли΄жихомся. Но к Тебе, Богу нашему, в болезни нашей умильно вопием: пощади, пощади люди Твоя, и не погуби до конца, смиренно молим Ти ся, услыши и помилуй".

"Животом и смертию влады΄чествуяй, Господи, не затвори в смерти дýши рабов Твоих, но престани от гнева и остави ярость, зане исчезают яко дым дни΄е наши, и и΄зсше крепость наша и погибаем до конца грех ради наших. Милостив буди рабом Твоим, в покаянии со слезами молим Ти ся, услыши и помилуй".

"Помяни яко плоть есмы΄, Господи, дух ходя΄й, и не обращáяйся, и милостивно отврати гнев Твой, праведно на ны движимый, имже яко мечем безгодно посещаеши нас, устави болезнь и утоли язву, напрасно губя΄щую нас. Не мертвии бо восхвалят Тя, и в болезни сердца стеня΄ща молим Ти ся, услыши и помилуй".

"Паче всех согрешихом Тебе и беззакóнновахом, Владыко, и аще покаяния не стяжáхом, предложение наше вместо покаяния приими, и на милость преложи΄, смертоноснаго недуга и болезней лютых, яко Всесилен, свободи рабы Твоя, болезненно стеня΄ще молим Ти ся, скоро услыши и помилуй".

"Не помяни беззаконий и неправд людей Твоих и не вниди в суд с рабы Твоими, нижé уклонися гневом от рабов Твоих. Аще беззакония нáзриши, Господи, кто постоит? прах бо и пепел есмы΄, и состав наш яко ничтоже пред Тобою, но яко Щедр и Человеколюбец умилосердися и не погуби нас во гневе Твоем со беззаконьми нашими, молим Ти ся, Боже Преблагий, услыши и помилуй".

"Не хотяй смерти грешных, но еже обратитися и живым быти им, яко живота Источник, оживотвори нас праведным Твоим судом, смерти достойных: Бог бо еси, живыми и мертвыми обладáяй, и не погуби нас во гневе прещения Твоего, воплем крепким в горести сéрдца со слезами молим Ти ся, услыши и помилуй".

"Милостивно при΄зри, Господи, на озлобление людей Твоих, и умилосердися, и повели Ангелу простершему руку свою, еже погубити всех нас, якоже иногда при Давиде повелел еси, еже довлети ныне, и удержати руку свою, да не до конца нас погуби΄т. И мы бо в покаянии Тебе исповéдающеся, яко Давид, вопием: согреши΄хом и беззакóнновахом, и нéсмы достойни Твоего милосердия, но Ты Сам, яко Щедр, единаго ради благосердия Твоего умолéн быв, покажи милости Твоя древния и пощади люди и овцы пáжити Твоея, молим Ти ся, скоро услыши и помилуй".

Священник возглашает: "Услыши ны, Боже, Спасителю наш..." и по возглашении диакона: "Со умилением паки и паки преклоньше колена, Господу помолимся" читает молитву:

"Господи Боже наш, при΄зри с высоты Святыя Твоея на молитву нас, грешных и недостойных рабов Твоих, беззаконьми нашими Твою благость прогневавших и благоутробие Твое раздраживших, и не вниди в суд с рабы Твоими, но отврати страшный гнев Твой, праведно на ны движимый, утоли губительное прещение, устави грозный Твой меч, невидимо безгодно секущий нас, и пощади нищих и убогих рабов Твоих, и не затвори в смерти дýши наша, в покаянии сокрушенным сердцем и со слезами к Тебе, Милосердому, Благоувéтливому и Благоприменительному Богу нашему, припáдающих. Твое бо есть еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь".

