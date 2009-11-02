10 ноября в Киево-Печерскую лавру прибудут мощи Димитрия Ростовского

10 ноября в Киево-Печерскую лавру прибудут мощи святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Как сообщает газета «Сегодня», это событие приурочено к 300-летию со дня преставления святителя.

Имя Дмитрия Ростовского и во время жизни, и после смерти связано с чудесами.

Часть мощей — десница святителя — 73 года хранилась в двухкомнатной квартире в Чернигове. Спасая реликвию от большевиков в 1924 году, священники отдали ее на хранение благочестивой семье Флеровых, глава которой основал Черниговский педуниверситет.

«Мощи лежали в обыкновенном деревянном ларце на полке, вместе с иконами. Рядом горела лампада и свечи. У нас в семье всегда совершалось правило утренней и вечерней молитвы, постились, даже когда болели. Да и как может быть по-другому в семье, где хранится такая реликвия?», – рассказывает 62-летняя Вера ФЛЕРОВА.

О том, что в этой семье находится святыня, знали лишь близкие родственники и несколько священников, в том числе преподобный Лаврентий Черниговский (в 1993 году его причислили к лику святых).

«Вы думаете, легко оберегать такую православную реликвию? Бывало, что за каждым стуком в дверь виделся риск утратить десницу. В 60-х было особенно страшно. Однажды муж открыл дверь, думая, что я вернулась с работы, а на пороге стоял крепкий мужчина с острым прутом в руке. Только чудом успел захлопнуть дверь, - рассказывает ФЛЕРОВА. В той комнате, где хранился ларец, никто не спал — из уважения к святому — и иногда, когда в доме были гости, кому-то приходилось проводить ночь на полу в кухне.

«Когда случалась беда, мы молились св. Димитрию. Однажды я потеряла диплом, прибежала домой и, не раздеваясь, со слезами кинулась к мощам. Не прошло часа, как мне позвонили коллеги и сказали, что документы нашли, и принесли прямо на работу», - рассказывает Флерова. Уже во времена независимости она стала подумывать о передаче реликвии УПЦ. Но, по настоянию преподобного Лаврентия, не торопилась, ждала особого знака. И в 1997 г. в Троицком соборе Чернигова женщина встретила отца Владимира, настоятеля храма в с. Полонки, и по велению сердца рассказала ему обо всем. С тех пор реликвия хранится и творит чудеса в селе на Черниговщине.

Основное место пребывания десницы св. Димитрия, митрополита Ростовского — село Полонки на Черниговщине, где реликвия покоится в старинном храме ХVII века. По словам селян, святыня сотворила немало чудес, помогала исцелить глазные болезни. Особо чтят мощи студенты и школьники, так как автор «Жития святых», св. Димитрий, является их покровителем и, по убеждению прихожан, помогает на экзаменах. В храме Полонков есть еще одна чудотворная святыня — мироточащая икона Святителя Димитрия.