Патриарх Кирилл посетит Одессу предположительно в июле следующего года

На имя митрополита Одесского и Измаильского Агафангела поступило письмо Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором он выражает желание посетить Одессу в июле 2010 года. Об этом сообщает «Православие в Украине».

Как следует из текста письма, Патриарх Кирилл запланировал поездку в Одессу, приняв приглашение митрополита Одесского и Измаильского Агафангела.

«Сердечно благодарю Вас за приглашение посетить Одесскую епархию и, в частности, славный город Одессу. С радостью узнал, что ныне заботами Вашего Высокопреосвященства здесь, на историческом месте восстановлен величественный Спасо-Преображенский кафедральный собор, являющийся свидетельством торжества и величия Православия.

Предполагаемое время моего визита в Одесскую епархию, в ходе которого будет возможным великое освящение Спасо-Преображенского кафедрального собора, а также проведение встреч с духовенством, мирянами, представителями государственной власти - июль 2010 года. Более точная дата будет определена позже..."