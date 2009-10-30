В храмах Украины отслужат молитву против распространения А/H1N1
Письмо разослано во все епархии УПЦ
Блаженнейший Митрополит ВЛАДИМИР благословил проведение во всех храмах Украинской Православной Церкви специальной молитвы против распространения опасной болезни.
Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.
“Уже в это воскресенье во всех православных храмах Украины будет читаться специальная молитва – «Молебное пение во время губительного поветрия и смертоносныя заразы», котороее традиционно отправляется в Православной церкви во время распространения опасных болезней”, - отмечается в сообщении.
Соответствующее циркулярное письмо с благословения Предстоятеля Украинской Православной Церкви будет разослано во все епархии УПЦ.
Кроме этого, Украинская Православная Церковь призывает духовенство и верных к молитве за скорейшее прекращение распространения болезни и выздоровление больных.