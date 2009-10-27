Старообрядцы канонизировали Андрея Рублева и Ивана Федорова
18:04, 27 октября 2009Православие
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Решение Собора
Русская Старообрядческая Церковь (РПСЦ) причислила к лику святых прославленных иконописцев Андрея Рублева и Даниила Черного.
Как передает Седмица.Ru, такое решение принял состоявшийся в Москве собор Старообрядческой церкви. День памяти обоих святых старообрядцы будут отмечать 29 января (11 февраля по новому стилю), в день земной кончины преподобного Андрея.
Кроме того, собор постановил канонизировать первопечатника Ивана Федорова и установил празднование в день его преставления - 5 (18) декабря.
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