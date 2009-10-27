Старообрядцы канонизировали Андрея Рублева и Ивана Федорова

Русская Старообрядческая Церковь (РПСЦ) причислила к лику святых прославленных иконописцев Андрея Рублева и Даниила Черного.

Как передает Седмица.Ru, такое решение принял состоявшийся в Москве собор Старообрядческой церкви. День памяти обоих святых старообрядцы будут отмечать 29 января (11 февраля по новому стилю), в день земной кончины преподобного Андрея.

Кроме того, собор постановил канонизировать первопечатника Ивана Федорова и установил празднование в день его преставления - 5 (18) декабря.