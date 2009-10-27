В Киеве освящены три новых церкви УПЦ (фото)

Блаженнейший Митрополит ВЛАДИМИР освятил вчера, 26 октября, в Киеве три новых храма.

Как сообщает сайт УПЦ, в частности, Предстоятель Украинской Православной Церкви совершил чин освящения нововыстроенного храма во имя мученицы Раисы Александрийской на территории Дарницкого кладбища.

Деревянный храм во имя святой мученицы Раисы был построен на средства мецената, чьи родители похоронены на Дарницком кладбище.

У восточной стены храма стоит пушка, одна из тех, при помощи которых в 1943 году была освобождена Дарница от немецко-фашистских захватчиков, а рядом, у северной – находятся могилы солдат советской армии и войска польского, которые принимали участие в освободительных боях.

Также в Дарницком районе Киева Предстоятель УПЦ освятил храм в честь благоверного князя Олега Брянского.

В память о дне освящения Блаженнейший владыка подарил общине храма образ благоверного князя Олега Брянского с частицей его мощей.

Деревянный Свято-Олеговский храм начали строить летом этого года и уже через 4 месяца в Дарницком районе появилась новая уютная церковь. В будущем планируется возведение большего храма и открытие воскресной школы.

В тот же день митрополит ВЛАДИМИР освятил храм в честь Иерусалимской иконы Божией Матери, расположенный на территории Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств (ул. Жилянская).

Храм в честь Иерусалимской иконы Божией Матери был построен по инициативе руководства академии. По их мнению, храм должен содействовать духовному воспитанию студентов. В будущем специально для храма должна быть изготовлена копию Иерусалимской иконы Божией Матери.

Обращаясь к присутствующим, митрополит отметил важность храма Божьего в жизни человека. «Святые отцы называли храмы кусочками неба на земле. Это особое место, где происходит наша встреча с Богом, Божьей Матерью и святыми небожителями. Пусть Пресвятая Богородица покрывает каждого, кто будет переступать его, чтобы просто постоять, посмотреть и подумать или помолиться и попросить у Бога то, что нам необходимо», — сказал Блаженнейший Митрополит ВЛАДИМИР.