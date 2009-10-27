В Винницкой области освящены кресты новой церкви

В Калиновском районе Винницкой области освящено купольные кресты нового храма.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Винницкой епархии Украинской Православной Церкви, 26 октября, в день праздника Иверской иконы Пресвятой Богородицы, архиепископ Симеон провел торжественное богослужение в с. Кировка Калиновского района. Служба проходила в старом храме, устроенном в приспособленном помещении. Старый дом, в котором находится церковь, не мог уместить даже всех священников, которых было больше тридцати, не говоря о сотнях людей, которые заполнили церковный двор.

Именно до этого дня настоятель храма иерей Виталий Трач с верующими парафии и церковными благотворителями хотел завершить строительство нового храма и отправить в нем первую службу. Однако внутренние работы в храме еще не завершены, хотя внешне он готов, не хватает лишь крестов, которые бы украсили три купола храма. Эти кресты сразу после Божественной литургии и молебна перед мироточивыми иконами освятил архиепископ Симеон. Вскоре они будут установлены на новом храме.

Владыка также поблагодарил благотворителей, которые потрудились и продолжают трудиться на строительстве сельской святыни. Одному из меценатов П.Крикливому архиерей вручил орден Украинской Православной Церкви Преподобного Ильи Муромца ІІ степени. Еще несколько лиц, в том числе сельский председатель, были удостоены благословенных грамот от владыки Симеона.

По окончании богослужения был устроен праздничный обед для верующих и паломников.

Паломники едут в Кировку отовсюду, чтобы помолиться перед чудотворными иконами, какие несколько лет тому назад начали мироточить в местном храме. Одна из этих икон - литографическое изображение Иверской иконы Божьей Матери. Из-за этого 26 октября, когда во всем мире чествовали Иверский образ, стало одним из наибольших праздников в с. Кировка.