Предстоятель Киевского Патриархата посещает украинские парафии в Америке

23 октября Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отбыл с архипастырским визитом в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщает сайт УПЦ КП, Патриарха Филарета сопровождают управляющий делами Киевской патриархии архимандрит Епифаний и профессор КПБА доктор богословия Дмитрий Степовик.

Во время визита Патриарх совершит несколько богослужений в украинских парафиях Америки и проведет ряд встреч.

Визит будет длиться 10 дней.