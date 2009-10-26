Предстоятель Киевского Патриархата посещает украинские парафии в Америке
10:07, 26 октября 2009Православие
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Визит будет длиться 10 дней
23 октября Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отбыл с архипастырским визитом в Соединенные Штаты Америки.
Как сообщает сайт УПЦ КП, Патриарха Филарета сопровождают управляющий делами Киевской патриархии архимандрит Епифаний и профессор КПБА доктор богословия Дмитрий Степовик.
Во время визита Патриарх совершит несколько богослужений в украинских парафиях Америки и проведет ряд встреч.
Визит будет длиться 10 дней.
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