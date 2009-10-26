В Чернигове канонизировали архиепископа Филарета Гумилевского

В Свято-Троицком соборе Чернигова в воскресенье, 25 октября, состоялись торжества по случаю канонизации архиепископа Черниговского и Нежинского Филарета Гумилевского.

Как сообщает сайт УПЦ, участие в торжествах по случаю прославления в лике местнопочитаемых святых Черниговской епархии принял Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Владимир.

Ему сослужили митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней, архиепископы Волоколамский, Илларион, Тульчинский и Брацлавский Ионафан, Львовский и Галицкий Августин, Белоцерковский и Богуславский Митрофан, Черниговский и Новгород-Сиверский Амвросий, Конотопський и Глуховский Лука, епископы Брянский и Севский Феофилакт, Святогорский Арсений, Туровский и Мозырский Стефан, Нежинский и Прилуцкий Ириней, Макаровский Иларий, Переяслав-Хмельницкий Александр, а также духовенство черниговской и соседних епархий

После богослужения состоялся чин прославления святителя Филарета, архиепископа Черниговского, во время чего была отправлена последняя панихида по нему. Архиепископ Черниговский и Новгород-Сиверский Амвросий зачитал решение Священного синода УПЦ от 14 апреля этого года о прославлении в лике местнопочитаемых святых Черниговской епархии архиепископа Черниговского Филарета (Гумилевского), а епископ Святогорский Арсений зачитал житие святого. В конце, прозвучали тропарь и кондак святителю Филарету, после чего Первосвятитель вместе с архиереями и духовенством поклонились его честным мощам.

В конце богослужения, Митрополит Владимир поздравил духовенство и верующих с прославлением еще одного угодника Божьего:

«Это событие действительно праздничное и спасительное, потому что появился у нас еще один угодник Божий, который будет молиться за нас перед Господом, чтобы Он укрепил нашу веру, надежду и любовь. Пусть по молитвам великого святителя Бог будет милосердным к нам и помогает нам подражать архиепископу Филарету, который является большим подвижником веры и благочестия», - сказал он.

В свою очередь управляющий Черниговской епархией владыка Амвросий от имени духовенства и верующих Черниговской области поблагодарил Предстоятеля за его труды и молитвы, которыми Господь открыл людям еще одного святого и еще одного молитвенника за народ Божий. В память о празднике архиепископ Амвросий подарил Владыке Владимиру образ святителя Филарета Черниговского с частицей мощей святого.

После службы Архипастырь молитвенно поклонился честным мощам святителей Феодосия, Лаврентия и только что прославленного Филарета Черниговского.

Архиепископ Черниговский Филарет (1802-1866) - один из самых образованных архиереев XIX века. Историки называют его ученым на епископской кафедре, поскольку он всю жизнь посвятил науке.

Расцвет научного творчества владыки Филарета припал на время его служения в Харькове и Чернигове. В частности, в Чернигове прошли его последние семь лет жизнь.

Также он приложил немало усилий для обустройства и ремонта церквей и монастырских комплексов, строительству новых храмов.