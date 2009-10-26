В Сумы прибыла частица мощей Матроны Московской

В Сумы 25 октября прибыл ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Сумской епархии протоиерей Максим ДЕНИСЕНКО, частица мощей привезена по просьбе Епископа Сумского и Ахтырского ЕВЛОГИЯ, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА. Отныне эта святыня будет находиться в Спасо-Преображенском кафедральном соборе постоянно.

Справка УНИАН

Блаженная Матрона родилась в 1885 году в селе Себино Епифанского уезда Тульской губернии (ныне – Кимовский район Тульской области) в бедной семье Димитрия и Наталии Никоновых.

От рождения Матрона была слепой, но уже с детства Господь, не дав ей возможности видеть мир телесными глазами, одарил свою избранницу духовным зрением, которым она проникала в тайны видимого и невидимого мира. Матроне были ведомы человеческие мысли, она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия. От Бога она получила благодатные дары прозорливости, исцеления и чудотворений. Матрена постоянно молилась, любила посещать церковные службы. Из разных селений и городов к ней приходили люди, ища помощи при болезнях и утешения в скорбях.

В 1925 году Матрона переехала в Москву и жила в ней до конца своих дней. В самое суровое время, в годы гонений на Святое Православие и дни Великой Отечественной войны, она совершала в столице то духовно-молитвенное служение, которое многих отвратило от гибели и привело ко спасению.

Прежде всего, Матрона молилась за людей. Будучи угодницей Божией, богато наделенной свыше духовными дарами, она испрашивала у Господа чудесную помощь недугующим. Люди приходили к ней со своими бедами, душевной и телесной болью. Она никому не отказывала в помощи, кроме тех, кто приходил с лукавыми намерениями.

Матрона могла духовно присутствовать в различных местах, для ее духовного взора не существовало пределов. Она часто говорила, что невидимо бывает на фронтах, помогает нашим воинам. В день Матронушка, как ласково называли ее в народе, принимала до сорока человек.

Некоторые видели в матушке народную целительницу, которая может снять порчу или сглаз, но после общения с ней понимали, что перед ними Божий человек, и обращались к Церкви, к ее спасительным Таинствам.

Помощь блаженной Матроны людям была бескорыстной, она ни с кого ничего не брала. Исцеляя недужных, матушка требовала от них только веры в Бога и исправления греховной жизни. Так, своих посетителей она часто спрашивала, веруют ли они, что Господь может их исцелить. Одной женщине, заболевшей падучей болезнью, она повелела не пропускать ни одной воскресной службы, на каждой исповедоваться и причащаться Святых Христовых Таин. Живущих в гражданском браке она благословляла принимать Таинство венчания.

Блаженная Матрона часто говорила: «Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит».

Еще перед смертью она сказала: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам».

Еще в детстве Матрона предсказала революцию, как «будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать». Свою кончину святая Матрона также предвидела заранее.

2 мая 1952 года блаженная Матрона преставилась ко Господу и была погребена на Даниловском кладбище города Москвы. Всегда на ее могиле, к которой приходили много людей, горела неугасимая лампада.

В 1998 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II состоялось обретение мощей старицы Матроны. 2 мая 1999 года блаженная Матрона была прославлена в лике местночтимых святых Московской епархии.

В этом же году мощи новопрославленной святой были перенесены в Свято-Покровский женский монастырь города Москвы на Таганской улице, где и пребывают до настоящего времени.

Многие тысячи верующих нескончаемым потоком идут в эту обитель поклониться блаженной Матроне, веря в силу ее благодатного заступничества и помня ее слова: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте как живой о своих скорбях, я буду вас видеть и слышать и помогать вам».

Память блаженной Матроны Московской совершается 2 мая по новому стилю, в

день ее праведной кончины. Блаженную Матрону Московскую (Матрону Димитриевну Никонову, 1885-1952 гг.), которую еще при ее жизни святой праведный Иоанн Кронштадтский назвал восьмым столпом России, почитают все православные христиане.

Матрона, помогавшая всем при жизни, продолжает свое доброе дело и после кончины.