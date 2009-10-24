Христианская этика – что это такое?

Очень часто мы задаём себе вопросы о нашем бытии. Почему мы так живём? Почему болеем мы и наши дети? Почему распадаются семьи? Почему молодёжь живёт в гражданских браках? Почему так легко женщины идут на аборты? Почему столько брошенных детей? Почему молодёжь не хочет работать? Почему так много наркомании и алкоголизма? Почему с каждым годом всё больше становится самоубийств? И этих «почему» много.

Ответ находится в системе ценностей, которая навязывается нашему обществу, а в первую очередь нашим детям через государственные программы воспитания и образования, через средства массовой информации - это реклама, фильмы, мультфильмы, развлекательные и политические передачи.

Система ценностей определяет наше мировоззрение, а следовательно, и образ жизни. А это отражается на качестве всей жизни человека.

Давайте рассмотрим три эпохи, с которыми мы все более или менее знакомы

Это эпоха царской России, период советской власти и наша современная эпоха. Возьмём для примера несколько параллелей и посмотрим, как в разные эпохи одни ценности заменяются другими.

Итак, веру в Бога заменили верой в вождей, а теперь - верой в демократию. Церковь заменили коммунистической партией, теперь - многопартийность. Литургию заменили партсобраниями, теперь - сериалами, политическими и музыкальными шоу. Молитву - гимном и политинформацией, сейчас - это новости (та же политинформация). Иконы заменили портретами вождей, сейчас - это реклама и календари.

Семья считалась малой Церковью, это заменили «семья - ячейка общества», а сейчас институт семьи разрушается. Молодые люди не умеют общаться, уступать, жертвовать своими интересами ради другого. Если создаются семьи, то зачастую они очень быстро распадаются. Нет ценности самой семьи, нет ценности семейных отношений. И как следствие - много одиноких молодых людей. Венчание заменили регистрацией брака, а сейчас это просто гражданские браки. Если раньше рожали по 7-12 детей, потом нормой стало два ребёнка, а теперь хорошо, если есть хоть один. Отсутствие жилья, работы, неустроенность и неуверенность в будущем заставляет молодых отказываться от детей.

Церковь учила: человек для Бога, заменили - человек для общества, а сейчас нас учат - человек для себя. Вдумайтесь в это: человек живёт лишь для себя. Значит, надо жить сегодняшним днём, воровать, убивать, грабить, гулять и кутить. Жить для себя - значит, не нужны ни родители, ни семья, ни дети.

Система ценностей складывается из понятий и значимости, которую мы вкладываем в эти понятия. Как важно наполнение смысла понятий, которые закладываются нам с детства, навязываются средствами массовой информации.

Приведу несколько примеров, как смысловое наполнение понятий сказывается на формировании системы ценностей

Понятие гордости: «человек - это звучит гордо», «я горжусь своей футбольной командой», «я тобой горжусь». Что вы испытываете? - чувство радости, соучастия в радости, чувство возвышенности. На самом деле гордость, гордыня - это грех, это отказ от воли Божией, это самолюбование и самовосхваление. С гордыней в мир вошёл грех, когда произошло падение части ангелов. Гордыня лежит в основе любого греха. В данном случае произошла подмена понятий гордости и радости: «я рад тому, что я - человек, создан по образу и подобию Божиему», «я рад, что есть такая футбольная команда», «я рад за тебя».

Понятие человека. Нас учили, что человек - это биологическое существо, обладающее психофизическими способностями и потребностями, это личность, индивид, не способен жить и развиваться вне социума и т.д. В основе понятия заложено биологическое существо. А какова цель жизни биологического существа? Смысл жизни биологического существа? Чем заканчивается жизненный путь биологического существа? - Оставить после себя потомство и умереть. А, следовательно, ценность человека, ценность его жизни резко падает.

Что становится важным для человека: хорошо покушать, хорошо выглядеть, хорошо отдохнуть, иметь машину, квартиру и т.д. Смыслом жизни становится удовлетворение своих потребностей, своих желаний, жить для себя и одним днём, потому что завтра все умрём. И ведь действительно, так можно умереть и телом, и душой. Но душа-то бессмертная, она-то Божия, и она вопиет изнутри: «не хочу умирать!» Вот почему мы все так боимся смерти.

Но человек - это не только тело, это и душа, и дух. И кроме психофизиологических потребностей тела (чувство голода, холода, опасности, усталости и т.д.) есть ещё потребности души, которыми наделил нас Господь Бог.

Это, прежде всего, вера. Вера определяет наш путь. Человек без веры не может быть, он во что-нибудь обязательно будет верить: в гороскопы, в знаки зодиака, в экстрасенсов, в гадания, в авторитет и т.д. Но вера нам дана для того, чтобы верить в Бога.

Это привязанность. К чему привязались, тому и служим. И человек привязывается к родителям, любимому человеку, детям, дому, работе, к каким-то вещам, к алкоголю, табаку, наркотикам, азартным играм. Но человек должен «привязаться» к Богу.

Это любовь. Человек нуждается в любви. Это не только потребность получать любовь, но и отдавать. И мы любим своих родителей, супругов, детей, друзей. Но больше всего мы нуждаемся в любви Божией.

Это радость и покой. То, к чему каждый из нас стремится в течение всей своей жизни. И мы начинаем удовлетворять эту потребность через чревоугодие, блуд, сребролюбие. Но ведь радость и покой можно обрести только в Боге. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Матф.11:28-30).

И если дать понятие человека, то это творение Божие, венец всего мироздания, человек - это тело, душа, дух и создан для вечной жизни. Тогда меняется и цель жизни человека - это встреча с Богом! Меняется смысл жизни - готовить себя к этой радостной встрече! Меняется смысл смерти - это этап жизни, переход от этой жизни в жизнь вечную.

Христианская этика - это система ценностей, на основе которой формируется мировоззрение

Это учение Христа, это основа жизни, это путь ко Христу. «Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь? Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоан. 14. 5,6).

Как готовить себя к встрече с Богом? Как надо жить? Как надо поступать? Учит ли этому хотя бы один предмет в школе? Из школы выходит молодёжь, которая изучала математику, физику, литературу, языки, и это хорошо. Но как жить, она не знает, она не умеет любить, не умеет общаться между собой, не умеет жертвовать.

Христианская этика - это и есть тот самый школьный предмет, в задачи которого входит раскрыть учение Христа, заложить христианскую систему ценностей.

На сегодняшний день Министерством образования и науки Украины утверждены программы с 1 по 4 класс «Христианская этика в украинской культуре». Для того, чтобы в школах, где учатся ваши дети, внуки, племянники, крестники, преподавалась христианская этика, необходимо написать заявление от родителей о том, что вы желаете, чтобы предмет «Христианская этика в украинской культуре» преподавался вашим детям (достаточно 8 заявлений).

Но существуют очень важные вопросы: ЧТО преподавать? и КАК преподавать? Очень важно, чтобы преподаватель осознавал всю ответственность преподавания христианской этики. Это не просто очередной школьный предмет (кружок) - это предмет, который должен научить ребёнка правильно поступать, научить дружить, прощать, любить, терпеть, благодарить.

Чтобы ответить на поставленные вопросы и помочь учителям в преподавании христианской этики, приглашаю всех желающих - учителей, методистов, священников, учёных, психологов, всех тех, кому не безразлично будущее наших детей, кто понимает, что от того, как мы воспитаем подрастающее поколение, зависит качество нашей жизни - к творческому сотрудничеству. Вопросы по урокам, подбор материалов и разработка уроков по христианской этике будет вестись на форуме сайта «Трезвение» http://trezvenie.org/forum/.

Христианская этика - это надежда духовного возрождения народа, а значит и повышения качества нашей с вами жизни.

Желаю всем помощи Божией в нашем совместном делании!

Татьяна Кучер