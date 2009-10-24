Чернець у кам’яному човні з кам’яною свічею

Родина меценатів Богомолець-Шереметьєвих відбудовує величезний етнопарк на Житомирщині, в якому розташується колекція української домашньої ікони та військових раритетів часів Кримської війни.

Днями тут буде відкрито та освячено пам`ятник засновнику першої в Центральній Україні паперової фабрики - архімандриту Києво-Печерської Лаври Єлисею (Плетенецькому).

Про етнопарк

Етнопарк «Радомисльська папірня» - це територія енергетичного відродження української культури та духовності. Унікальне за своєю історією місце народження першої в Україні паперової фабрики Києво-Печерської Лаври в місті Радомишль на довгий час було забуте, але зараз повертає свій величезний історико-культурний зміст.

Історія створення Етнопарку: На початку 2007 року, під час пошуку приміщення для створення Музею української домашньої ікони та раритетів, родина Богомолець-Шереметьєвих придбала в місті Радомишль старовинний млин, який потребував значної реконструкції. Родину меценатів відродження української історії та культури здивував та зацікавив той факт, що в будівлі млина замість вікон були бійниці. У результаті дослідження дізналися - у 1612 року на цьому місці, на гранітній скелі, що омивається з двох боків рікою Микою, була заснована перша в Центральній Україні паперова фабрика Києво-Печерської Лаври. Приміщення папірні були частково зруйновані під час козацьких повстань. В XIX столітті на їхніх руїнах було побудовано млин.

Сьогодні зусиллями родини Богомолець-Шереметьєвих папірня отримує нове життя - третій рік триває її реконструкція. В приміщенні папірні буде розташовано Музей-маєток родини Богомолець-Шереметьевих.

Сьогодення та майбутнє Етнопарку: Загальна площа споруд Музею-маєтку в Етнопарку «Радомисльська папірня» («Радомисль» - стародавня назва сучасного Радомишлю) - понад дві тисячі квадратних метрів. Вежа та три крила будівлі поступово перетворюються на виставково-культурний центр. В одному з приміщень буде відновлена технологія ручного виготовлення паперу з рослинної сировини. Незабаром кожен із гостей Музею-маєтку зможе виготовити папір власноруч та доторкнутися до славетного минулого свого народу часів Єлисея (Плетенецького).

На сьогоднішній день повністю відновлено трапезну, з прадавньою піччю-каміном, всередині якої вбудована місткість для приготування їжі на 50 літрів. Незабаром закінчаться роботи в концертній залі на 150 місць. Концертна зала вже пройшла акустично-балістичну експертизу та відповідає за якістю найвищим європейськім стандартам. Реставрація проходить зі збереженням всіх старовинних ручних технологій.

Після завершення реставрації у виставкових залах будівлі буде створено Музей української домашньої ікони та раритетів родини Богомолець-Шереметьєвих. В експозиції Музею будуть виставлені експонати унікальної колекції українських домашніх ікон Ольги Богомолець, яка нараховує понад п`ять тисяч експонатів, старовинних військових карт та раритетів часів Козаччини Олексія Шереметьєва.

Етнопарк «Радомисльська папірня» - це місце де час змінює свій плин та наповнюється сенсом.

Про родину

Родина Богомолець-Шереметьєвих відома своєю благодійною діяльністю у галузі відродження національної спадщини та здобутків української історії та культури. Протягом багатьох років родина займається благодійними культурними та соціальними проектами, дослідницькою та видавничою справою, освітніми програмами та мистецькими заходами з метою підвищення рівня самосвідомості та життя українського суспільства.

Олексій Шереметьєв - юрист за професією, власник «Торгового дому Шереметьєвих», відомий український меценат та колекціонер, засновник «Музею Шереметьєвих». Є членом Британського Товариства дослідників Кримської війни, а його колекція предметів мистецтва, старовини, етнографії та військової історії справедливо вважається одним із авторитетніших приватних зібрань у світі. З 2008 року на основі колекції розгорнуто унікальну масштабну експозицію, присвячену Кримській війні 1854-1856 років у Балаклаві, а в Києві працює постійно діюча виставка «Військова слава України», експонати якої протягом 2004-2009 відкривали експозиції у Вінниці, Севастополі, Полтаві, Керчі, та Криму. За матеріалами колекції Олексія Шереметьєва видано три книги.

Ольга Богомолець - заслужений лікар України, професор, директор Інституту дерматології та косметології, авторка-виконавиця українських романсів на власні вірші. Ольга Богомолець - лауреат Всеукраїнського фестивалю авторської пісні „Оберіг", міжнародних фестивалей „Сопот" та „Білі вітрила", володарка спеціального призу радіостанції „Свобода", премії ім. Василя Стуса, титулів „Княгиня української пісні" та „Володарка оксамитового голосу". З 1992 році й донині всі концерти Ольги Богомолець - благодійні.

У 2007 - 2008 роках задля припинення епідемії туберкульозу в Україні Ольга Богомолець об`їздила з концертами більшість жіночих тюрем та колоній для неповнолітніх. Протягом лютого-травня 2009 року Ольга Богомолець та її команда провели безкоштовні огляди більш ніж 55 000 дітей-сиріт та благодійні концерти для медиків в усіх регіонах України. Ольга Богомолець володіє найбільшою в Україні колекцією української домашньої ікони, яка нараховує понад п`ять тисяч екземплярів, та за матеріалами якої видано чотири книги-альбоми.