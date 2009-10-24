В Киево-Печерской Лавре освящен храм в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость»

Блаженнейший Митрополит Владимир провел чин освящения отреставрированного храма Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость».

Как сообщает сайт УПЦ, после богослужения Священноархимандрит Лавры Митрополит Киевский и всей Украины Владимир обратился к присутствующим со словами наставления. «Еще одна лампадка зажглась на территории Лавры, на территории нашей страны. Она будет возносить к небесам просьбу всех тех, кто обращается к Богоматери. Кто надеется и ждет помощи от Бога. Пусть Сама Пречистая, в честь которой освящен этот храм, будет первой молитовницей и помощницей в нашей жизни и в наших непростых делах исповедания веры и благочестивой жизни», - сказал Митрополит Владимир.

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви епископ Васильковский Пантелеймон провел в новоосвященном храме первую Божественную литургию.

Храм, который с древних времен существовал при паломнической больнице монастыря, расположен на втором этаже корпуса № 68 Лавры, который был возвращен в монастырское владение в 2003 году. За несколько лет в корпусе были проведены капитальные ремонтные работы, восстановлены купола храма.

Храм «Всех скорбящих Радость» строили поэтапно. В 1849 – 1851 году было возведено двухэтажное здание с паломнической больницей на втором этаже. В 1864 – 1866 годах с востока добавили двухэтажное крыло с храмом иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» на втором этаже. В 1868 году был установлен деревянный иконостас. В северной палате стояла деревянная модель Успенского собора, в которой хранился ковчег со Святыми Дарами для причастия больных.

В советский период храм утратил убранство. 6 ноября 2007 года в день чествования иконы «Всех скорбящих Радость» наместник Лавры архиепископ Павел освятил купола храма.