В Каневе открыли скульптуру Покрова Пресвятой Богородицы

Статую Божьей Матери работы каневского скульптора Владимира ТОВСТОПЯТОВА торжественно открыли возле Успенского собора УПЦ в городе Канев Черкасской области. Как сообщает корреспондент УНИАН, мероприятие состоялось при участии представителей власти города, священников и прихожан.

Как отметили в секретариате УПЦ, открытие статуи Божьей Матери является важным шагом в возрождении духовности Канева.

Каневский городской председатель Василий КОЛОМИЕЦ поблагодарил всех, кто принимал участие в создании статуи. Также он отметил, что городская власть будет поддерживать подобные проекты и выразил надежду, что такие скульптуры в Каневе будут открываться ежегодно.