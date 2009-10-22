Информация о причастности священника к делу о развращении детей - клевета

Рапорт на имя главы Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополита Киевского и всей Украины Блаженнейшого Владимира направило собрание благочинных Уманской епархии УПЦ, в котором они выразили свое возмущение «безосновательной клеветой на протоиерея Вадима ПАЕВСКОГО».

В этом рапорте они заверили, что протоиерей Вадим не может быть причастным к преступлениям, которые ему приписывают.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в секретариате Уманской епархии Украинской православной церкви МП.

На собрании благочинных Уманской епархии УПЦ рассматривался вопрос по поводу информации, появившейся в СМИ о том, что священник Уманской епархии протоиерей Вадим ПАЕВСКИЙ якобы причастен к делу №54-2742, возбужденному по факту распутных действий в отношении несовершеннолетних.

Сам священник Вадим ПАЕВСКИЙ в интервью черкасской газете «Пресс-центр» заявил, что с удивлением узнал о таких заявлениях. «Это полная бессмыслица, – говорит священник. – Я в Крыму не был с 2006 года. Последние годы даже не брал отпуск. В детские годы я отдыхал в «Артеке», и в последний раз там был с женой и своими тремя детьми именно в 2006 году. Мы жили в частном секторе, ведь жить на территории лагеря нельзя. С Дмитрием ПОЛЮХОВИЧЕМ и его семьей мы знакомы. Он писал на духовную тематику, и я написал ему письма. В 2006 году он тоже там отдыхал с семьей: детьми и женой. Когда я узнал через СМИ о каких-то изнасилованиях в «Артеке», был очень удивлен. Меня поражает, как бездумно без следствия можно говорить о причастности разных людей. Ведь такие слова могут нанести достаточно большой вред».

Священник Вадим ПАЕВСКИЙ является секретарем Уманской епархии УПЦ, редактором сайта и газеты «Православный вестник», преподает христианскую этику в Уманском педагогическом университете (Черкасская область).