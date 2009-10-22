В Киеве состоялось заседание Священного Синода УПЦ КП

21 октября в 2009 г. в Киеве под председательством Святейшего Патриарха Филарета состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

Как сообщает пресс-центр Киевской патриархии, Священный Синод принял несколько важных кадровых решений.

В частности, на предложение Предстоятеля Синод постановил выделить из состава Киевской епархии отдельную Переяслав-Хмельницкую епархию, в которую включены левобережные районы Киевской области. Управляющим епархией назначен митрополит Переяслав-Хмельницкий и Бориспольский Димитрий, который также избран постоянным членом Священного Синода. Последнее решение должно быть утвержденное Архиерейским Собором.

Управляющему делами Киевской патриархии, наместнику Свято-Михайловского Видубицкого монастыря столицы архимандриту Епифанию (Думенко) определено быть епископом Вышгородским, викарием Киевской епархии.

Епископ Луганский и Старобельский Всеволод назначен епископом Славянским, викарием Донецкой епархии. На Луганскую кафедру Синод избрал иеромонаха Тихона (Петранюка), насельника Свято-Михайловского Златоверхого монастыря г. Киева.

По просьбе митрополита Днепропетровского и Криворожского Адриана и учитывая то, что владыка является также управляющим Богородской епархией в Российской Федерации, Священный Синод принял решение образовать отдельную Криворожскую епархию, выделив ее из состава Днепропетровской. Митрополиту Адриану определено быть управляющим Криворожской епархией с титулом «Криворожский и Никопольский». Епископом Днепропетровским и Павлоградским избран насельник Свято-Михайловского Видубицкого монастыря столицы иеромонах Симеон (Зинкевич).

Священный Синод заслушал доклад митрополита Переяслав-Хмельницкого Димитрия, председателя рабочей группы, на которую возложена ответственность за подготовку диалога с Украинской Православной Церковью (Московского Патриархата), о деятельности рабочей группы. Синод одобрительно оценил работу группы и благословил продолжать начатую подготовку к диалогу из УПЦ (МП), а принятие надлежащих решений координировать с рабочей группой от УПЦ (МП) через рабочую группу УПЦ Киевского Патриархата. По поручению Синода Святейший Патриарх Филарет обратится по поводу начала подготовки к диалогу к всеукраинской пастве и братьям и сестрам из УПЦ (МП).

Синод заслушал доклад митрополита Ровенского и Острожского Евсевия о клеветнической деятельности в епархии группы духовенства и мирян во главе с запрещенным священнослужении Юрием Велигурским. На основании решений Епархиального совета и соответствующего обращения митрополита Евсевия и духовенства Ровенской епархии, учитывая нераскаянность участников упомянутой группы и продолжения ими антицерковной деятельности, Синод постановил исключить священника Ю.Велигурского, диакона В.Поровчука и мирян Б.Лымаря, Т.Рябчевского и С.Одарченко из состава УПЦ Киевского патриархата.

Синод заслушал объяснение епископа Коломыйского и Косивского Иоанна относительно его пребывания в полном облачении на литургии, которая совершалась епископом Греко-Католической Церкви. Епископ Иоанн признал, что он поступил неправильно. Более обстоятельно рассмотрение этого вопроса будет освещено в отдельном информационном сообщении.

Также Синод благословил местное почитание в Херсонской епархии блаженной Домникии Таврийской.

Журналы заседания Священного Синода будут опубликованы позже.

http://www.cerkva.info/2009/10/21/synod.html