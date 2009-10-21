Старообрядческая Церковь инициирует причисление к лику святых Андрея Рублева и Ивана Федорова

Старообрядческая церковь инициирует причисление к лику святых иконописца Андрея Рублева и первопечатника Ивана Федорова.

Такой вопрос внесен в повестку дня освященного Собора Русской Православной Старообрядческой Церкви, который проходит 20-22 октября в Москве, сообщает сайт Благовест.инфо.

К моменту открытия первого заседания на Соборе было зарегистрировано 157 участников, из которых 87 представителей священства и 70 мирян.

Повестка дня включила список вопросов о церковном суде, о регистрации Московского старообрядческого духовного училища, и рассмотрение обращения христиан, прервавших молитвенное общение с Церковью.

Список вопросов включает также пункты: Об установлении общецерковного почитания преподобных Павла и Алимпия Белокриницких; О прославлении в лике святых иноков иконописцев Андрея Рублева и Даниила Черного; О прославлении в лике святых первопечатника диакона Иоанна Федорова.