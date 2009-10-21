Проповідь Святійшого Патріарха Філарета в 19-ту неділю після П’ятдесятниці

НЕ ГОВОРИ НЕПРАВДИ

Дорогі браття і сестри!

Бог дав людям через Мойсея на горі Синай десять заповідей, які мають силу і донині, бо Господь наш Ісус Христос, Який прийшов спасти світ від гріха і смерті, не відмінив заповіді Божі. У дев`ятій заповіді Бог, звертаючись до кожної людини, закликає: «Не говори неправдивого свідчення на ближнього твого» (Вих. 20, 16). Бог заповідав нам не говорити неправди. Але ми так привчили себе до неї, що майже і за гріх її не вважаємо - і совість наша мовчить. Лжа - дуже поширений гріх. Куди не підеш, всюди знайдеш її. Вона виходить з одних вуст, а проходить через тисячі. Неправду говорять, пишуть, друкують у книгах, читають, розповсюджують через телебачення, радіо, а тепер уже і через інтернет. Лжа проходить через увесь всесвіт. До неї дуже широкий доступ.

Неправда, яку ми часто повторюємо, насамперед вбиває совість, яка спочатку протестує, а потім замовкає. Лжа руйнує сім`ю. Коли чоловік чи жінка, батьки чи діти говорять у сім`ї неправду, то поступово вони втрачають довіру один до одного - і сім`я як така перестає існувати. Зовні вона може зберігати ознаки сім`ї, але, по суті, її вже нема. Сім`я, у якій оселилась неправда, вже не може називатися ні домашньою церквою, ні фортецею, що захищає людину від зовнішніх небезпек у суспільному житті.

Хто може описати і розповісти, скільки шкоди приносить лжа? Вона шкодить і тому, хто говорить її, і тому, хто слухає. Хто говорить неправду - того ненавидять люди. Він живе в безчесті і підозрі, коли просить у борг - йому не вірять, обіцяє - його словам і навіть розпискам не довіряють. І слова неправдомовця викликають підозру, і написане на папері облудне, і клятва нетверда. Неправдомовець іноді говорить правду, але й тоді ніхто не вірить йому. А хто слухає неправду і вірить їй, той - подібний до людини, яка женеться за вітром.

Неправда страшна, коли сіється в сім`ї, між друзями, між окремими людьми, але набагато страшніша, коли розповсюджується в засобах масової інформації. Тоді вона приносить велику шкоду суспільству, всьому народу.

Неправда - гірка, але найбільшої шкоди завдає людям і всьому суспільству напівправда, бо вона, подібно до приманки, частіше поглинається людьми недосвідченими і бездуховними. Від чистої і відвертої лжі люди відвертаються і навіть гидують нею, а напівправда діє хитрістю. Часто нею диявол ловить у свої тенета. Напівправда сіє в людях сумнів, який потім приводить до віри в неправду. Зло досягає найбільшого успіху через розповсюдження напівправди. Тому саме її треба найбільше боятися.

Лжа руйнує не тільки сім`ю і суспільство - вона роздирає саму Церкву. В основі єресей, розколів і атеїзму лежить неправда. Скільки лжі чують віруючі Київського Патріархату! Нас, православних, називають католиками, неблагодатними, неканонічними, розкольниками. Усе це - відверта неправда. Господь не тільки забороняє лжу Своїм законом, але й іноді суворо карає неправдомовців, щоб страхом утримувати людей від гріха неправди.

У перші часи християнства, за апостолів, віруючі продавали своє майно і виручене від продажу срібло видавали з розпорядження апостолів. Якось один чоловік на ім`я Ананія, домовившись зі своєю дружиною Сапфірою, продав своє поле і приніс одержане срібло апостолам, приховавши частину від проданого. Тоді апостол Петро сказав йому: «Ананіє! Навіщо ти попустив сатані вкласти у серце думку сказати неправду Духові Святому і втаїти з ціни за землю? Чи не твоїм було те, що ти мав, і чи не ти володів тим, що одержав від продажу? Ти сказав неправду не людям, а Богові» (Діян. 5, 3 - 4). Почувши ці слова, Ананія упав і відійшов у вічність. Через три години прийшла дружина його Сапфіра, яка ще не знала про смерть свого чоловіка. Апостол Петро спитав її: «Скажи мені, чи за стільки продали ви поле?». Вона відповіла: «Так, за стільки». Тоді і їй сказав апостол: «Навіщо ти змовилась із чоловіком твоїм спокусити Духа Господнього? Ось біля дверей ноги тих, які поховали чоловіка твого; і тебе винесуть». Раптом вона впала біля ніг його і вмерла (Діян. 5, 9 -10).

Покарання Ананії і Сапфіри за неправду у багатьох викликає страх і бажання тікати від неправди як від вогню. І в той же час серед нас багато й таких, які, дивлячись на безкарність неправдомовців, продовжують іти шляхом неправди. Чи дійсно лжа може залишитися безкарною? Ні, такого не може бути! Навіть якщо й у земному житті неправдомовець не отримає по заслугах, то є вічне життя і Царство Небесне, куди неправдомовець не ввійде. І це буде йому більшим покаранням, ніж за земного життя.

Але Господь карає за лжу і в цьому світі. Хто може це заперечити? Багато хто несе покарання, але часто не усвідомлює за що. Іноді ми тяжко хворіємо, навіть невиліковно, втрачаємо майно, приходить одне лихо за іншим. Що це, як не покарання Боже за нашу неправду?

Прожити життя і не згрішити неправдою майже неможливо. Але те, що неможливе для нас, можливе для Бога. Віруюча людина, яка з дитинства виросла в атмосфері правди, органічно не переносить лжу. Там, де живе правда, - і сім`я міцна, і суспільство здорове.

Правдолюбця всі люблять, всі поважають і хочуть мати з ним справу, а неправдивого ніхто не любить, його не поважають, від нього всі відходять. Християнин повинен бути правдивим не тільки тому, що треба зберігати добре ім`я, а головне - тому, що цього вимагає Бог і правда Його. Послухаймо святого апостола Павла, який повчає так: «...відкинувши неправду, говоріть правду кожний ближньому своєму...» (Еф. 4, 25). Від цього буде добре і нам, і тим, хто живе і працює з нами. Нехай Господь Своєю благодаттю допомагає нам говорити правду, жити правдою і ходити путями правди Божої. Амінь.