Митрополит Владимир совершил чин причисления к лику святых праведного Феодосия Балтского

20 октября, во время пребывания в Одесской епархии, Предстоятель Украинской Православной Церкви посетил город Балту, где в Свято-Успенском соборе осуществил Божественную литургию и чин причисления к лику святых праведного Феодосия Балтского († 9 марта в 1845 г.).

Как сообщает сайт УПЦ, Блаженнейшему Владыке сослужили: митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, архиепископы: Тульчинский и Брацлавский Ионафан, Ровенский и Острожский Варфоломей, Херсонский и Таврический Иоанн, схиепископ Алипий; епископы: Хинкивский Петр (викарий Кишиневской Митрополии), Белгород-Днестровский Алексей (викарий Одесской епархии), Переяслав-Хмельницкий Александр (секретарь Предстоятеля УПЦ), а также священники епархии.

После богослужения, после Малого входа, было отправлено последнюю заупокойную литию по ушедшему праведнику.

Потом митрополит Агафангел объявил решение Священного Синода УПЦ от 18 апреля 2008 года о причислення к лику святых праведного Феодосия Балтского.

Архиепископ Ионафан зачитал житие этого подвижника благочестия, а затем под пение тропаря и величание новопрославленому святому Блаженнейший Митрополит Владимир приложился к раке с честными мощами праведного Феодосия. То же сделали и присутствующие в храме иерархи, священнослужители и миряне.

В память о событии Предстоятелю Украинской Православной Церкви была подарена икона угодника Божьего с частицей его честных мощей.