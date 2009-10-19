Винницу посетила чудотворная икона Божьей Матери «Касперовская»

В Винницу привезли чудотворную икону Божьей Матери «Касперовская».

Как передает корреспондент УНИАН, по случаю первой годовщины освящения Храма святой Преподобномученицы Феодосии (подворье Лядовского Свято-Усекновенского скального монастыря), который расположен на улице Липовецкой, в храм прибыла чудотворная икона Пресвятой Богородицы "Касперовская".

Святыня привезена с Одесского кафедрального собора по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела и архиепископа Винницкого и Могилев-Подольского Симеона.

Касперовская икона Божьей Матери написана масляными красками на полотне, приклеенном к дереву. Богоматерь изображена с Предвечным Младенцем на левой руке, у которого в правой руке, - свиток.

Как считает церковь, образ этой иконы изцеляет как душевные, так и телесные болезни молящихся.

Чудотворная икона будет находиться в Виннице до 19 октября.