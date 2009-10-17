В Киевской обл. установлен крест на месте строительства Свято-Николаевского храма (фото)

Святейший Патриарх Филарет посетил поселок Белогородка Киево-Святошинского благочинья. Святейшого Владыку сопровождал митрополит Переяслав-Хмельницкий Димитрий, ректор КПБА.

Об этом сообщает сайт УПЦ КП.

Здесь Его Святость вместе с владыкой Димитрием совершили чин основания церкви и установления креста на месте строительства Свято-Николаевского храма, а также освятили две часовни, которые находятся на кладбищах - одну в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи, другую в честь святой великомученицы Варвары. Святейшому Владыке и митрополиту Димитрию сослужили: благочинный Киево-Святошинского района прот. Василий Чупровский, благочинный Макаровского района прот. Богдан Лисиченко, эконом академии прот. Петр Ладвинтович, прот. Николай Салабай, прот. Николай Кригин, прот. Богдан Тимошенко, прот. Владимир Ильницкий, о. Константин Холодов, о. Василий Возняк и духовенство Киевской епархии.

После завершения освящений Святейший Патриарх наградил благотворителей и меценатов.