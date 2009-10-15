Начался всеукраинский Крестный ход с Почаевской иконой Божьей Матери

15 октября начался всеукраинский Крестный ход с самой почитаемой святыней православного мира - Почаевской иконой Божьей Матери.

Как сообщили УНИАН в Синодном информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви, Крестный ход состоится в рамках торжеств по случаю 450-летия перенесения Почаевской иконы Божьей Матери на Волынь.

Первой чудотворную икону будет встречать Белая Церковь. Здесь святыня пробудет до 16 октября включительно. 17 октября поклониться святыне можно будет в Уманской епархии. Дальше - 19 октября - в Черкасской епархии; 21 октября – в Кировоградской епархии; 25 октября – в Кременчугской епархии; 27 октября – в Полтавской епархии, 29 октября – в Нежинской епархии, 1 ноября – в Черниговской епархии.

В каждом городе святыня будет выставляться для поклонения в местных кафедральных соборах. 3 ноября икона будет перевезена в Москву, где она будет находиться до 15 ноября включительно. После возвращения Почаевской иконы в Украину, будет продолжен Крестный ход по другим епархиям УПЦ.

Как сообщал УНИАН, с 22 сентября по 11 октября чудотворный образ Почаевской иконы Божьей Матери находился в Канаде. Святыня побывала в Монреале, Торонто, Оттаве, Ванкувере, Эдмонтоне, Калгари, Риджайну и в Виннипеге. В Канаде Почаевской иконе Божьей Матери поклонились 35 тыс. верующих. Поклониться почитаемой украинской святыне приходили также украинские греко-католические и римо-католические епископы, священнослужители, монахи и миряне.

12 октября православная святыня вернулась в Украину и пробыла в Киево-Печерской Лавре до 14 октября.

Справка УНИАН. Чудотворная Почаевская икона Божьей Матери - одна из наиболее почитаемых православной церковью. Сохраняется в Почаевской Лавре (г.Почаев Кременецкого района Тернопольской области).

Икона написана масляными красками в византийском стиле на доске из липы. Она изображает Матерь Божью по пояс с Богодитям на правой руке. Также на иконе изображены святые: пророк Илья, мученик Мина, первомученик Стефан, преподобный Авраамий. Снизу - святые женщины: Параскева, Екатерина, Ирина-дева.

Согласно преданию, оригинал иконы никогда не должен покидать пределы обители. В поездках и крестных ходах за пределами Почаевской Лавры участвует чудотворная копия иконы, которая датируется тем же временем, что и оригинал.

В 1597 году монастырю икону подарила богатая вдова Анна Гойская, которая владела Почаевом во второй половине XVI века. В свое время в знак благодарности за сердечный прием эту икону Анне подарил греческий митрополит Неофит. А.Гойская просила Пречистую об исцелении слепого от рождения брата Филиппа. И произошло чудо - он прозрел. После такого чуда А.Гойская с крестным ходом перенесла ее на Почаевскую гору для всеобщего поклонения и щедро наделила монастырь землями.

В 1866 году для чудотворной иконы была изготовлена риза из золота. Для украшений использованы драгоценные камни.