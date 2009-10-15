В Виннице состоялась викторина «Православный эрудит» по знанию Священного Писания и истории Церкви.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Винницкой епархии Украинской Православной Церкви, мероприятие состоялось с благословения архиепископа Винницкого и Могилев-Подольского СИМЕОНА.

В соревновании, которое проходило в форме популярной игры «Брейн-ринг», приняли участие восемь молодежных команд: от Крестовоздвиженского храма, Спасо-Преображенского кафедрального собора, храмов Святителя Луки Крымского, Святого мученика Трифона, Преподобных Косьмы и Дамиана, Сретения Господнего, Священномученика Владимира митрополита Киевского и сборной команды храмов Преподобного Лаврентия Черниговского и Блаженной Ксении Петербуржской.

В финале сборная команда встретилась с ровесниками из Крестовоздвиженского храма, и победила со счетом 5:4. Наградой победителям стали книги, а для библиотеки своего храма они выиграли комплект книг по истории Православной Церкви.

Призы победителям вручил секретарь Винницкого епархиального управления протодьякон Владислав ДЕМЧЕНКО. Он поздравил их и пожелал совершенствоваться в знаниях, не останавливаться на достигнутом, чтобы быть готовыми, по словам Апостола Петра, «каждому, кто будет требовать ответа о вашей вере, дать такой ответ с кротостью и благоговением».

По словам В.ДЕМЧЕНКО, “главным в этом мероприятии было то, что за два месяца, которые были определены для подготовки к игре, молодые люди в приходах активно занимались со своими священниками, изучали основы веры, сплачивались вокруг своего храма и, в конечном счете, становились близкими друзьями”. “Ведь эта духовно-интеллектуальная работа их по-настоящему объединила. Это было особенно заметно на примере команд Крестовоздвиженского храма и храма Святителя Луки Крымского. Видно, что эти команды способны стать ядром больших молодежных организаций в этих приходах”, - сказал он.

Кроме того, секретарь епархиального управления обещал хлопотать перед владыкой СИМЕОНОМ, чтобы проведение таких интеллектуальных православных конкурсов стало традицией Винницкой епархии.