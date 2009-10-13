Святогорская Лавра получила в дар мощи и личные вещи святителя Иоанна

Делегация Русской Православной Церкви Зарубежом 11 октября передала мощи и личные вещи святителя Иоанна (Максимовича) в дар Свято-Успенской Святогорской Лавре.

Как сообщает сайт пресс-службы Украинской Православной Церкви, среди святынь, переданных Лавре - кресло, в котором отошел ко Господу святитель, а также предметы его облачения.

Многие годы хранителем святынь был чтец, в доме которого святой Иоанн Шанхайский отошел ко Господу. После его смерти их продолжал сохранять в своей семье его сын Сергий, который теперь и передал их в дар монастырю.

Также протоиереем Петром Перекрестовым, настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» города Сан-Франциско в дар Свято-Успенской Лавре была передана частица мощей святителя Иоанна.

Все святыни, полученные монастырем, будут находиться в храме в честь святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского и всея Руси чудотворца, который строится в селе Адамовка на месте дома семьи Максимовичей, недавно выкупленного Свято-Успенской Святогорской Лаврой. На месте усадьбы, в которой родился и вырос святитель, будет устроен монастырский скит.

В выступлении по случаю передачи этих великих святынь владыка Арсений рассказал о духовном подвиге великого соотечественника. Он обратил особое внимание на то, что святитель Иоанн свидетельствовал истину Православия в чужих землях, а мы живя на землях с тысячелетней православной историей часто не можем для своих родственников послужить примером православной жизни. Владыка призвал всех верующих следовать примеру святого Иоанна, который благословил нашу землю пришествием своих мощей.