Протоиерей Андрей Ткачев: "Такая икона - однозначное кощунство"

Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) 8 октября освятила икону с изображением Богородицы и Богомладенца Иисуса, посвященную чемпионату Европы по футболу 2012 года.

«Такая икона – это однозначное кощунство», - выразил позицию Украинской Православной Церкви в интервью православному информационному агентству «Русская линия» сотрудник Синодального отдела религиозного образования, миссионерства и катехизации УПЦ, настоятель храма преподобного Агапита Печерского при медицинском университете Киева протоиерей Андрей ТКАЧЕВ.

"Когда я смотрел информационные репортажи с чемпионата Евро-2008, то был очень удивлен, что в некоторых городах Германии трансляция футбольных матчей проходила внутри католических костелов. Мотивировка была такая: пусть лучше в храм придут, посмотрят футбол, чем будут смотреть в ночных барах. Футбол там давно перестал быть уже просто игрой, а стал современной религией. Но до сих пор я думал, что это больше касается западного мира, который со свойственной ему расхристанностью (в смысле отторжения от Христа) относится к таким вещам, и для меня это новость, что в УГКЦ пошли тем же путем. И это симптоматичное явление настолько за скобками критики, что я бы мог сказать о нем очень много страшно обидных слов в адрес людей, которые позволили себе такое сделать. Но я воздержусь и лишь повторю, что это явление за скобками всякой критики", – сказал протоиерей Андрей ТКАЧЕВ, комментируя сообщение СМИ об освящении "футбольной" иконы.

По словам епископа Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ Николая, икона показывает взгляд конкретного человека на Евро-2012 "через призму христианского сознания". Епископ отметил, что он не находит в иконе признака ереси.

Художник Василий СТЕФУРАК, написавший икону, отметил, что в последнее время "чувствуется наплыв негативной информации" относительно того, пройдет ли Евро-2012 на Украине. По словам В.СТЕФУРАКА, в этой ситуации необходимо "объединиться и делать запланированное".

"Такая икона – это однозначное кощунство, – выразил уверенность протоиерей Андрей ТКАЧЕВ. – Если взять ее появление как прецедент, то можно представить себе икону, посвященную Уимблдону, China Open, хоккейному чемпионату. Ведь самый большой грех лежит на том, кто начал. Если мы в духе прецедента будем мыслить об этих вещах, то олимпийских видов спорта очень много. Если каждый из них будет кощунственно представлен при помощи церковной символики, то мы будем иметь дело с одной стороны с кощунниками, которые будут заниматься этим сознательно, и с безумцами, которые будут это использовать, не понимая, что они попадают в разряд богохульников".

"Потом можно другие придумать формы, на спорте всё клином не сошлось, – заметил пастырь. – Если мы позволим иконопись сделать площадкой выражения нехристианских идей, а идей культурных, спортивных и т.д., то мы просто перейдем из числа христиан в число тайных или явных богохульников. У святителя Николая Сербского есть статья по поводу людей, которые стали изображать на игральных картах лики сербских святых. И он гневно пишет, что раньше православные люди умирали за святые иконы, и образ святой освящал нашу жизнь, а теперь этим образом будут шлепать по столу, и над ними вместо лампад будут зажигаться сигареты. Это пример того, как можно девальвировать христианскую ценность, превратить её в разменную монету в угоду современности, в угоду сегодняшнему моменту".

"Я считаю, что если бы какой-то священник в нормальной епархии дерзнул бы на это, то нормальный епископ в ответ запретил бы его в священнослужении. Это была бы нормальная реакция на такое кощунство. Если бы епископ на такое дерзнул, то и его нужно тоже низвергать из сана – извергать, как выбрасывают за порог грязную заблеванную одежду – потому что это прецедент. Теперь можно ожидать "икон", приуроченных к хоккейному чемпионату, посвященных выставке машиностроения, выставке нижнего белья. Раз они на такое пошли, значит, в их глазах икона уже утратила свой сакральный смысл, она уже не образ, освященный памятью о том, кто на ней изображен, а лишь артефакт, посвященный культурному событию. Они пытаются сдвинуть с места скалу, которая если сдвинется, то их же и раздавит", – выразил уверенность отец Андрей.

"Вопрос их сана – это вопрос очень сомнительный. Безумия, как и шила, в мешке не утаишь. Они могли бы как-то оправдаться, если бы их священноначалие применило к ним жестокие меры прещения, квалифицировав их как кощунников. Но если этого не будет, то это станет неоспоримым подтверждением их махровой безблагодатности и безбожия", – заключил протоиерей Андрей ТКАЧЕВ.

Как сообщал УНИАН, в Коломые Ивано-Франковской области 8 октября на стадионе «Юность» по благословению епископа Коломыйского и Черновицкого УГКЦ Кир Николая (СИМКАЙЛО) состоялась церемония освящения творческого проекта, посвященного Евро-2012.

В рамках этого проекта освятили первую в мире икону Божьей Матери «Радость Господа в любви», покровительницы культуры и спорта. Икона была написана мастером Прикарпатья и станет одним из символов Евро-2012.

Во время церемонии были завязаны первые узелки к футбольному ковру, который будет создаваться к церемонии открытия Евро-2012. Этот ковер будет иметь размер футбольного поля и украшен украинской вышивкой.

В торжествах приняли участие свыше 200 представителей различных церковных конфессий, руководителей городской и районной власти Коломыи, народных депутатов Украины и представителей Комитета по подготовке и проведению Евро-2012 в Украине.