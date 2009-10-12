На горе Синай в Египте впервые прозвучала Божественная Литургия на украинском языке. Это произошло во время паломнической службы в рамках очередного богомолья украинцев на Святую Землю.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской епархии УПЦ КП службу, как и все паломничество, возглавили архиепископ Луцкий и Волынский Михаил и епископ Винницкий и Брацлавский Онуфрий. Как отмечено в сообщении, к исповеди и причастию приступили не только украинские паломники, но и православные арабы, богомольцы из России и других стран. В целом в этом паломничестве приняли участие около тридцати верующих со всех регионов Украины. Они побывали в Назарете, Иерусалиме, Вифлееме, Кане Галилейский, на горе Фавор и Синай.