С 12 по 14 октября в Лавре будет пребывать Почаевская икона Божией Матери

В Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру сегодня прибыла Почаевская икона Божией Матери.

Великая православная святыня вернулась в Украину из поездки по Канаде, где пребывала с 22 сентября по 11 октября, согласно плану мероприятий, связанных с празднованием 450-летия принесения Почаевской чудотворной иконы Божией Матери на Волынь.

Как сообщили УНИАН в пресс-офисе Украинской Православной Церкви, чудотворный образ пробудет в Лавре до праздника Покрова Божией Матери - 14 октября.

К Почаевской святыне верующие могут приложиться в Крестовоздвиженском храме с 7.00 до 23.00 до 14 октября включительно. Ежедневно в 13.00 перед иконой будет совершаться чтение акафиста.

С 15 октября Почаевский образ Богородицы посетит епархии УПЦ в рамках Всеукраинского Крестного хода.

Как сообщал УНИАН, 5 августа в Свято-Успенской Почаевской Лавре проходили торжества по случаю 450-летия принесения Почаевской иконы Божьей Матери на Волынь.

Справка УНИАН.

Чудотворная Почаевская икона Божией Матери

- одна из наиболее почитаемых Православной церковью, хранится в Успенском соборе Почаевской Лавры (Тернопольская обл.). В Лавре образ находится над иконостасом центрального придела Успенского собора, на высоте четырех метров. Верующие могут приложиться к нему только после Литургии, когда священнослужители опускают древнюю чудотворную святыню вниз на лентах.

Согласно преданию, оригинал иконы никогда не должен покидать границы обители. В поездках и крестных ходах за пределами Почаевской Лавры участвует чудотворная копия иконы, которая датируется тем же временем, что и оригинал.

Благодаря молитвам перед этой православной знаменитостью совершаются чудеса, объяснения которым не могут дать ни медики и ни ученые - больные получают исцеление неизлечимых болезней. Также перед Почаевской иконой молятся об освобождении из плена, о вразумлении грешников, о даровании семьи и детей.

Икона написана маслом в византийском стиле на доске из липы. Она изображает Матерь Божию по пояс с Иисусом на правой руке. Также на иконе изображены святые: пророк Илья, мученик Мина, первомученик Стефан, преподобный Авраамий. Снизу - святые женщины: Параскева, Екатерина, Ирина-дева.

В 1597 году монастырю икону подарила богатая вдова Анна Гойская, которая владела Почаевым во второй половине XVI века. В свое время в знак благодарности за сердечный прием эту икону Анне подарил греческий митрополит Неофит. А.Гойская просила Пречистую об исцелении слепого от рождения брата Филиппа. И произошло чудо - он прозрел. После такого чуда А.Гойская с крестным ходом перенесла ее на Почаевскую гору для общего поклонения и щедро наделила монастырь землями.

В 1866 году для чудотворной иконы была изготовлена риза из золота. Для украшений использованы драгоценные камни.