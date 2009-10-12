14 октября в Киеве состоится Молебен «Под Покровом Божьей Матери»

11:59, 12 октября 2009
Православие
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Около собора Святой Софии

14 октября на площади около собора Святой Софии в Киеве будет проведена Молитва «Под Покровом Божьей Матери».

Об этом сообщает сайт УПЦ КП.

Организаторы мероприятия приглашают принять участие в Молебне с Акафистом к Богородице, который будет совершен на площади около собора Святой Софии в Киеве 14 октября в 2009 г. в 14-00 по случаю праздника Покрова Божьей Матери.

Молитву «Под Покровом Божьей Матери» возглавит Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет

Богослужение будет транслироваться Первым Национальным каналом украинского телевидения.

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