14 октября в Киеве состоится Молебен «Под Покровом Божьей Матери»

14 октября на площади около собора Святой Софии в Киеве будет проведена Молитва «Под Покровом Божьей Матери».

Об этом сообщает сайт УПЦ КП.

Организаторы мероприятия приглашают принять участие в Молебне с Акафистом к Богородице, который будет совершен на площади около собора Святой Софии в Киеве 14 октября в 2009 г. в 14-00 по случаю праздника Покрова Божьей Матери.

Молитву «Под Покровом Божьей Матери» возглавит Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет

Богослужение будет транслироваться Первым Национальным каналом украинского телевидения.