14 октября в Киеве состоится Молебен «Под Покровом Божьей Матери»
11:59, 12 октября 2009Православие
45
Около собора Святой Софии
14 октября на площади около собора Святой Софии в Киеве будет проведена Молитва «Под Покровом Божьей Матери».
Об этом сообщает сайт УПЦ КП.
Организаторы мероприятия приглашают принять участие в Молебне с Акафистом к Богородице, который будет совершен на площади около собора Святой Софии в Киеве 14 октября в 2009 г. в 14-00 по случаю праздника Покрова Божьей Матери.
Молитву «Под Покровом Божьей Матери» возглавит Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет
Богослужение будет транслироваться Первым Национальным каналом украинского телевидения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter