Одесская епархия будет молиться за вразумление журналистов газеты "Сегодня"

Одесская епархия будет молиться за журналистов одесской редакции газеты "Сегодня", написавших статью "Ритуальные гонорары Одесских храмов", сообщает газета "Левый берег" со ссылкой на официальный сайт Одесской епархии.

"Святая Церковь молится о ненавидящих и обидящих нас. Отныне в Свято-Успенском Патриаршем Одесском, Свято-Пантелеимоновском, Свято-Ильинском и Свято-Иверском мужских монастырях будет возноситься молитва о том, чтобы Господь вразумил скорбями и болезнями озлобленных, обезумевших клеветников на Христа и Его Святую Церковь - Ольгу Князь, Светлану Годовенко и Лилию Фещенко, - говорится в сообщении епархии. - По канонам Святой Церкви, еретикам, раскольникам, иноверцам и безбожникам возжигать свечи и совершать какие-либо молитвенные действия в православном храме возбраняется. Так что искатели "сермяжной правды" Князь, Годовенко и Фещенко могут расслабиться - приобретение и возжигание свечи их никак не касается " более того, это им прямо запрещено."

Также Одесская епархия УПЦ называет статью в газете "Сегодня" заказной. "Видно, подобные вопросы выходят за рамки проплаченного заказа, который любой ценой необходимо было отработать нашим "бескорыстным" борцам с Церковью и духовенством", - говорится в сообщении.

Между тем, в одесской редакции "Сегодня" обвинения в заказе отвергают.

"Мы не говорим о том, что церковь вымогает деньги, но факт остается фактом. В пору, когда при входе в храм вывешивается прейскурант цен на услуги, не писать об этом в СМИ - противоестественно. Когда возникают такие явления, мы считаем себя в праве делать материалы о ценовой политике любых заведений, доступных украинцу. Более того, я считаю, что выбранная нами тема очень полезна: каждый современный одессит, если ему необходим обряд, прежде, чем идти в церковь, проверяет содержимое своего кошелька, а мы лишь сориентировали его и показали нужные цифры", - сказала редактор одесской "Сегодня" Татьяна Юшкина.