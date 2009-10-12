В Канаде от Почаевской иконы Божьей Матери исцелился 11-летний мальчик

Во время пребывания Почаевской иконы Божией Матери в Торонто (Канада) от чудотворного образа получил исцеление 11-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба Украинской Православной Церкви.

В частности, на сайте пресс-службы УПЦ приводится текст записки, которую мама мальчика передала священнослужителям из Украины, сопровождающим икону.

«Торонто, 26-27 сентября. Мельник Владимир, 11 лет. Наш старший сын вернулся из школы с перевязанным коленом. Играя с друзьями на перемене, он очень сильно упал и поранился. Рана была глубокая и большая. Видимо, в рану попала грязь, которую не убрали в школе. Несмотря на дальнейшую обработку мазью с антибиотиками, рана начала гноиться, приобретая серо-голубой цвет. Мы уже хотели обращаться к врачу. Примерно через неделю в наш город Торонто привезли икону Божией Матери Почаевскую. На вечернем богослужении сын молился перед образом на коленях, хотя было очень больно. Когда дома мы сняли повязку для обработки, то заметили, что нагноение прекратилось, и появились признаки заживления. В воскресенье, после Литургии, рана была полностью чистой и покрытой корочкой. Заживление проходило прямо на глазах», - говорится в записке.