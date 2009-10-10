В Киеве проходит VII Международный фестиваль православного кино и СМИ «Покров»

В Киеве с 9 по 12 октября проходит VII Международный фестиваль православного кино и СМИ «Покров».

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом году на кинофестивале будут представлены 40 лучших фильмов из 6 стран.

«Фестиваль уже стал явлением для Украины и её столицы. С каждым годом он набирает всё больше популярности не только в православном мире, но и среди мирян. Значит, сама идея создания «Покрова» воплотилась и имеет перспективы. Сейчас, в рамках кинофестиваля, мы проводим и фестиваль православных СМИ, которые являются тем мостиком, что соединяет духовные истины с тысячелетним вечным поиском Человека», отметил генеральный директор фестиваля диакон Александр (АКУЛОВ).

В свою очередь, председатель жюри - управляющий делами УПЦ, Владыка МИТРОФАН, отметил: «История фестиваля уникальна, и на сегодняшний день он является единственным фестивалем в Украине, который представляет и оценивает работы православного кинематографа. С каждым годом фестиваль расширяется, качество фильмов становится лучше и доступнее для мирян. Как раз это я и считаю большим достижением».

Теплые слова в адрес организаторов и участников «Покрова» сказали президент кинофестиваля - народный депутат Украины Андрей ДЕРКАЧ, народные депутаты Украины Николай АЗАРОВ и Нестор ШУФРИЧ. Также были зачитаны приветственные слова от Патриарха КИРИЛЛА, Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, спикера Верховного Совета Владимира ЛИТВИНА и мэра г. Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

На открытии фестиваля, которое проходило в киевском Доме кино 9 октября, состоялась всеукраинская премьера художественного фильма «Поп» (режесер В. ХОТИНЕНКО, в главных ролях Сергей МАКОВЕЦКИЙ и Нина УСАТОВА). Фильм-премьера - о священниках-миссионерах из Прибалтики, которые с августа 1941 по февраль 1944 года возрождали церковную жизнь на оккупированных немцами территориях северо-запада России. После занятия этих областей советскими войсками участники Псковской миссии были высланы в лагеря.

Также свою новую картину "Радость моя" представил обладатель гран-при шестого фестиваля "Покров", автор фильма "Форпост", Михаил ШАДРИН.

Кроме этого, состоялся премьерный показ художественного фильма «Чудо» режиссёра Александра ПРОШКИНА. Главные роли в фильме исполняют Константин ХАБЕНСКИЙ и Сергей МАКОВЕЦКИЙ. В его основу положены реальные события, произошедшие в Самаре в 1956 году и известные как «стояние Зои».

На церемонии закрытия фестиваля 12 октября в 18.00 в Доме кино будет показана премьера художественного фильма Павла ЛУНГИНА «Царь». В главных ролях снимались Пётр МАМОНОВ, священник Иоанн ОХЛОБЫСТИН и Олег ЯНКОВСКИЙ.

Также в конкурсе игрового кино будут представлены художественные фильмы «Щенок», «Предел Ангела», «Настя — дочь кондуктора» и «70 раз 7».

Главными призами фестиваля православного кино «Покров» станут рукописные иконы киевских мастеров.

