В Винницкой области демонтировали памятник Ленину перед храмом

В городе Погребище Винницкой области демонтировали памятника Владимиру Ленину, который стоял перед Свято-Успенским собором.

Как сообщили УНИАН в отделе государственной исполнительной службы Погребищенского райотдела юстиции, памятник В.Ленину был расположен перед нововыстроенным 20-метровым Свято-Успенским собором Украинской православной церкви (Московского патриархата). Религиозная община обратилась в суд с требованием снести памятник В.Ленину, поскольку он нарушал архитектурный вид храма.

В соответствии с мировым соглашением сторон (Коммунистической партии Украины, всех ветвей власти города, района и области), утвержденным постановлением Погребищенского райсуда по иску настоятеля Свято-Успенского собора к городскому совету, истец обязан провести демонтаж памятника В.Ленину и транспортировать его на хранение в «Райкоммунсервис».

Вместе с тем Погребищенский горсовет принял решение установить памятник в другом месте.