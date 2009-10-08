В Тернополе пройдет крестный ход в поддержку создания поместной церкви

В Тернополе 12 октября проведут крестный ход и молебен за создание Поместной Украинской Православной церкви.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольско-Бучачской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, начнется крестный ход в 12 часов одновременно от трех кафедральных соборов УПЦ КП. Ход от Свято-Троицкого духовного центра в честь кн. Д.Галицкого возглавит архиепископ Тернопольский и Кременецкий ИОВ, ход от храма Рождества Пресвятой Богородицы – епископ Тернопольский и Бучачский НЕСТОР, от храма Воздвижения Честного Креста – епископ Тернопольский и Теребовлянский ПАВЕЛ. Крестный ход пройдет по центральным улицам города и завершится на Театральной площади, где состоится молебен за Поместную Украинскую Православную церковь и Украинское государство.

Как отметили в пресс-службе, своей акцией организаторы хотят показать, что “УПЦ КП – сильная церковь, которая имеет все средства для того, чтобы объединить украинское общество”.

К участию в крестном ходе представители Тернопольско-Бучачской епархии приглашают общественные и политические организации, “всех, кому не безразлична судьба украинского православия и кто хочет видеть в Украине единую Поместную Православную Церковь”.

14 октября представители УПЦ КП планируют провести всеукраинский крестный ход в Киеве.