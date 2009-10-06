В Донецкой области освящен новый православный храм УПЦ

В селе Белокузьминовка Константиновского района Донецкой области освящен новый православный храм.

Как сообщили в пресс-службе Донецкой епархии Украинской Православной Церкви, новый храм в честь святых Космы и Дамиана был воздвигнут за год с небольшим на месте старого, взорванного в 60-е годы прошлого века. Чин освящения возглавил епископ Горловский и Славянский Преосвященнейший МИТРОФАН.

После освящения в храме была отслужена первая Божественная литургия, по окончании которой епископ МИТРОФАН вручил высокие церковные награды людям, принимавшим активное участие в его строительстве. Так, директор ООО "Диол"

Олег ИСАКОВ и первый заместитель прокурора г. Краматорска Андрей ШИЯН удостоились Ордена святого равноапостольного князя Владимира II степени, а голова Белокузьминовского сельского совета Анатолий СКОМОРОХОВ - Ордена святого равноапостольного князя Владимира III степени.

В пресс-службе указали, что инициатива строительства храма в Белокузьминовке принадлежит голове сельсовета Анатолию СКОМОРОХОВУ. При его содействии общине было выделено здание для временного совершения богослужений, а в июне

2008 года выполнены раскопки фундамента взорванного храма. В июле того же года было начато строительство нового храма на фундаменте старого.



