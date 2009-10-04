Монастыри Сумщины посетила делегация РПЦЗ

На Сумщине побывала делегация Русской Православной Церкви Заграницей, члены которой посетили ставропигиальный мужской монастырь Рождества Пресвятой Богородицы Глинская пустынь в Глуховском районе, а также монастыри Путивльского района, сообщает корреспондент УНИАН. Группу паломников возглавил Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский ИЛЛАРИОН. В состав делегации вошли архиереи, священники из США, Канады, Европы, Южной Америки и Австралии.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Конотопско-Глуховской епархии Оксана КОВАЛЕНКО, делегация привозила в Россию после 90-летнего отсутствия Курскую Коренную чудотворную икону Божьей Матери «Знамение». Архиепископ Конотопский и Глуховский, наместник монастыря Глинская пустынь ЛУКА, который на прошлой неделе пребывал с паломнической поездкой в Курске, пригласил представителей заграничной делегации посетить Сумщину и осмотреть известные православные святыни региона, ознакомиться с епархией.

В монастыре Глинская пустынь зарубежные гости поклонились чудотворным образам обители, приложились к мощам Глинских старцев.

«Мы все много слышали и читали о Глинских старцах, и когда нам представилась возможность посетить эту великую и святую обитель, мы отправились в путь поклониться их святым мощам», – сказал владыка ИЛЛАРИОН.

Также делегация посетила Глуховский краеведческий музей, где в данное время действует фотовыставка «Наша красавица Глинская», посвященная 15-летию возобновления деятельности монастыря.

Рассказывая о своем визите в Курскую область (Россия), владыка ИЛЛАРИОН отметил, что десятидневное пребывание чудотворного образа в Курске можно считать уникальным событием. Икона эта была обретена еще в 1295 году и, начиная с 18 века, находилась в Знаменском кафедральном соборе Курска. В 1919 году духовенство вывезло святыню из России – сначала в Сербию, затем в Германию и, наконец, в США. Там Коренная икона стала главной святыней русских эмигрантов. Во время визита на Сумщину гостям была озвучена информация о том, что в Конотопско-Глуховской епархии Курскую Коренную икону Божьей Матери «Знамение» почитают как святыню родного края, так как до революции 1917 года почти пол-епархии входило в состав Курской губернии.

В Путивле гостей ждали в женском Молченском монастыре.

Паломников встретила настоятельница монастыря - игуменья ФЕОДОСИЯ. Она провела для паломников экскурсию и пригласила в храм. Приложившись к святыням этой обители, путешественники посетили Спасо-Преображенский храм, где сохранился уникальный иконостас XVII века.

Завершился визит в селе Новая Слобода Путивльского района в Софрониевой пустыни. Здесь паломники посетили мужской Софрониевский монастырь. Наибольшие впечатление на них произвел монастырский пещерный комплекс, который монахи содержат в первозданном виде, каким он был 700-800 лет тому назад. Гости поклонились чудотворной Молченской (Софрониевской) иконе Божьей Матери, которая была явлена 1 октября 1405 года и с тех пор почитаема в народе.