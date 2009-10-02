В Луцке УПЦ проведет катехизические чтение

В Луцке священники Украинской Православной Церкви проведут Православные катехизические чтения для широкой общественности верующих. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской епархии УПЦ, встречи будут проходить по понедельникам во Дворце ученической молодежи. Будет вести чтения проректор Волынской духовной семинарии, клирик Свято-Покровского кафедрального храма Луцка протоиерей Сергей ЮЩИК.

Как отмечено в сообщении, целью таких чтений является более детальное ознакомление христиан и всех желающих с основами веры. Также, лекци призванные „научить верующего человека находить в себе силы, чтобы сказать «нет» настоящему, которое вынуждает идти на компромисс со светскими ценностями”, - говорится в сообщении.

Кроме того, по просьбе слушателей, будет формироваться тематика лекций. Слушатели смогут не только поставить свои вопросы к лектору, но и предложить направление беседы.