3 и 4 октября православные Кременчуга смогут поклониться иконе «Скоропослушница», которая будет пребывать в Свято-Успенском кафедральном соборе в Крюкове.

Об этом УНИАН сообщил епископ Кременчугский и Лубенский ВЛАДИМИР.

“Это новая икона, которая была написана на святой горе Афон, и будет находится в Потоковском монастыре. Для прославления этой местной святыни ее будут выставлять в храмах», – рассказал єпископ.

При этом он отметил, что в дальнейшем в честь этого образа будет построен храм.