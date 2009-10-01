В Винницкой области освящены поклонные кресты на въездах в Браилов

Архиепископ СИМЕОН освятил два поклонных креста, которые были установлены на въездах в пгт Браилов Жмеринского района Винницкой области в честь 20-летия возрождения местного Свято-Троицкого женского монастыря.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Винницкой епархии Украинской Православной Церкви Московского патриархата, на освящении присутствовали настоятельница обители игуменья АНТОНИЯ (СТЕЦЕНКО), духовенство и меценаты, на средства которых были установлены эти кресты.

Владыка СИМЕОН отметил, что освященные кресты – это не только памятные знаки о событии в жизни обители, которое недавно торжественно отмечала епархия, а знаки, которые напоминают, что Браилов находится под особой защитой Божьей и благодатной сенью Божьей Матери. «Пусть каждый, кто будет въезжать в Браилов, увидев эти кресты, осенит себя крестным знамением, помолится Богу и обязательно, хотя бы ненадолго, заедет в Браиловский монастырь”, – сказал владыка.

Архиерей также посетил обитель и молился возле чудотворного Браилово-Почаевского образа Пресвятой Богородицы.