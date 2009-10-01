“Москва поймет, что и украинскую церковь нужно отпустить”

“Москва рано или поздно поймет, что и свою часть украинской церкви нужно отпустить”, - считает викарий Киевской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, ректор Киевской духовной академии и семинарии, наместник Свято-Михайловского Златоверхого монастыря митрополит ДИМИТРИЙ (РУДЮК), который стал руководителем рабочей группы Киевского патриархата по подготовке диалога с УПЦ Московского патриархата.

В интервью журналу WeeklyUA митрополит ДИМИТРИЙ отметил, что “с обеих сторон созданы рабочие группы только для подготовки диалога. Никто не знает, в каких рамках он будет проходить. Прежде всего, группа должна выработать принципы будущих переговоров и очертить круг проблем, которые существуют между УПЦ (КП) и УПЦ (МП). Следует отметить, что до сих пор Московская патриархия не считала нас архиереями, а наше духовенство - священниками. Вообще, с точки зрения их идеологии мы не церковь, а религиозная группировка. Именно так УПЦ (КП) фигурирует в их документах. Очевидно возникнет вопрос, с кем УПЦ (МП) будет вести разговор: с религиозной группировкой или с церковью, которая не временно находится в изоляции”.

По словам представителя УПЦ Киевского патриархата, “то, что мы идем на встречу, свидетельствует, что нами движет реальность, которая сегодня сложилась в жизни украинского православия (имею в виду и Киевский и Московский патриархаты). Пришло время, когда мы должны говорить четкой и понятной речью о том, что будем делать дальше. Мы давно ждали этой встречи, фактически с декабря 2007 года, когда официально передали предстоятелю УПЦ (МП) митрополиту ВЛАДИМИРУ просьбу о начале диалога, которую подписали все наши епископы”.

На вопрос о конечной цели диалога, митрополит ДИМИТРИЙ сказал: “Наша цель — это единая поместная церковь. Но на будущей встрече мы не хотели бы даже ставить этот вопрос таким образом. Это пока еще слишком высокая планка”.

По просьбе разъяснить значение словосочетания «единая поместная православная церковь», викарий Киевской епархии УПЦ КП отметил: “Многие считают, что это какая-то другая церковь, а не та, которая есть сегодня в Украине. Это неверное, неподходящее мнение. Единая поместная православная церковь — это поместная церковь украинского народа. Так, как существует русская церковь, греческая, румынская, болгарская и так далее. В будущем она должна получить автокефальный статус, то есть не зависеть от зарубежных центров. Ее должен возглавить предстоятель в сане митрополита или патриарха”.

В то же время митрополит ДИМИТРИЙ отметил, что в УПЦ (МП) “не готовы к этому. Там должны решить вопрос со своим статусом, а это значит - отход от Москвы. Наша позиция заключается в том, что Москва рано или поздно поймет, что и свою часть украинской церкви нужно отпустить”.

Комментируя слова патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА, который заявил, что единая поместная церковь есть и это - УПЦ Московского патриархата, митрополит ДИМИТРИЙ отметил, что “поместной церковью является лишь церковь, которая независима, автокефальная. Мы, например, говорим, что поместной церковью является Киевский патриархат, потому что он отвечает такому статусу. Ведь УПЦ (КП) — независимая автокефальная церковь. Алогично называть поместной обе церкви. Мы имеем дело с разделением украинского православия. Отмечаю, раскол и разделение это разные вещи. Раскол — это неправильное учение, разница в обрядах и так далее. Мы же вместе с УПЦ (МП) исповедуем вероучение в одного Христа, признаем один символ веры, правила и учение святых отцов. Разделение является административным и временным. Пока мы надеемся лишь на признание УПЦ (КП) как церкви”.

На вопрос, “Как вам мешает непризнание со стороны мирового православия?”, представитель УПЦ КП отметил: “Конечно, мы признаем каждую поместную православную церковь. Но есть определенная изоляция, при которой мы, например, не можем донести мнение значительного количества верующих во время международных православных встреч. Нас не признают в первую очередь в Москве. Вселенский патриархат может и хотел бы признать, но, зная жесткую позицию Москвы как сильного игрока на этом поле, не хочет активно вмешиваться. Если со стороны УПЦ (МП) начинается общение с церковью, которая до сих пор таковой не считалась, это уже достижение. Конфронтация, которая между нами существует, не может ничем закончиться. Рано или поздно в Украине будет создана единая поместная церковь”.