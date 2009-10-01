Открыт веб-сайт Конотопско-Глуховской епархии

Начал действовать официальный вэб-сайт Конотопско-Глуховской епархии. По благословению архиепископа Конотопского и Глуховского ЛУКИ, сайт назвали «Под покровом Богородицы».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе епархии, по словам архиепископа, это название очень символично.

«Наша Конотопско-Глуховская епархия хоть и небольшая по размерам и количеству населения, однако она много раз отмечена явлениями чудотворных образов Богородицы. Очень любимы и почитаемы в народе Дубовицкая, Воргольская, Путивльская, Молченская (Путивльская и Софрониевская), Пустынноглинская иконы. Поэтому и родилось название,

которое отражает историю Православия в нашем крае», подчеркнул владыка ЛУКА.

Интернет-ресурс епархии призван, прежде всего, удовлетворить потребности в информации как для православных региона, так и верующих со всей Украины и мира.

В главном меню сайта представлены такие разделы, как «Архипастырь», «Новости», «Святыни епархии», «Жития местночтимых святых». Из раздела «Благочиния» можно узнать о любом приходе и священнике, а раздел «Монастыри» дает описание действующих обителей епархии. Отдельные разделы посвящены паломнической службе и Духовно-просветительскому центру монастыря Глинская пустынь. Также представлена рубрика «Вопрос священнику». По благословению владыки ЛУКИ отвечать на вопросы посетителей сайта будут несколько священнослужителей.

