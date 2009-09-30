Открыт веб-сайт Свято-Михайловского Видубицкого монастыря УПЦ КП

Открыто веб-сайт Свято-Михайловского Видубицкого мужского монастыря г. Киева.

Как сообщает сайт Украинской Православной Церкви Киевского патриархата, новый Интернет-ресурс Видубицкого монастыря имеет презентационный характер, хотя несет в себе также историческое и информационное наполнение. Страница создана для того, чтобы как можно больше узнать об основании святыни, ее истории и дне сегодняшнем.

На Интернет-странице также можно узнать о последних монастырских новостях, объявлениях и расписании богослужений. Также на сайте есть информация, каким образом можно сделать пожертвование на восстановление монастыря.

Адрес веб-сайта: http://www.monastyr.kiev.ua