Открыт веб-сайт Свято-Михайловского Видубицкого монастыря УПЦ КП
13:29, 30 сентября 2009Православие
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О монастырских новостях
Открыто веб-сайт Свято-Михайловского Видубицкого мужского монастыря г. Киева.
Как сообщает сайт Украинской Православной Церкви Киевского патриархата, новый Интернет-ресурс Видубицкого монастыря имеет презентационный характер, хотя несет в себе также историческое и информационное наполнение. Страница создана для того, чтобы как можно больше узнать об основании святыни, ее истории и дне сегодняшнем.
На Интернет-странице также можно узнать о последних монастырских новостях, объявлениях и расписании богослужений. Также на сайте есть информация, каким образом можно сделать пожертвование на восстановление монастыря.
Адрес веб-сайта: http://www.monastyr.kiev.ua
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