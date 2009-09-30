В Черкасской обл. освятили место строительства нового храма УПЦ КП

Освящение места, на котором будет построена церковь Святого Михаила в селе Зоряное Христиновского района Черкасской области осуществил Архиепископ Черкасский и Чигиринский Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Иоанн. Он благословил начало строительства нового храма.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Черкасской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, в селе Зоряное когда-то была церковь в честь праздника Чуда Архистратига Михайла, но она была разрушена. Главным инициатором возрождения храма стал житель села Михаил МАРКОВИЧ. До приезда Владыки, он в течение двух недель собственноручно построил фундамент нового храма.