Начал роботу Интернет-сайт Фестиваля православных СМИ

Интернет-ресурс Фестиваля православных СМИ открылся по адресу: www.festzmi.org. Он призван информационно сопровождать подготовку и проведение первого форума православных журналистов Украины, сообщает Православие в Украине. На сайте размещена информация о фестивале и его ключевые событиях, программа мероприятий и документы, для тех, кто желает принять участие.

Ежедневно обновляется перечень участников, которые уже подали заявки на фестиваль.

Открыто для рейтингового голосования презентацию проектов. Все желающие имеют возможность ознакомиться с представленными в рубрике как самостоятельными печатными изданиями и телевизионными программами, так и отдельными рубриками и сюжетами, которые готовятся к выпуску в епархиях и местных СМИ. Раздел будет обновляться с поступлением новых презентаций. Самые лучшие медиа-проекты, отобранные по результатам голосования, будут отмечены на первом Фестивале православных СМИ.

Презентовать свое издание, даже если редакция или творческий коллектив не планирует принимать непосредственное участие в фестивале, можно, заполнив соответствующую форму презентации и послав ее по адресу оргкомитета: festzmi@gmail.com.

О ходе подготовки и проведения фестиваля на сайте будет сообщать раздел новостей, аналитические и информационные материалы по актуальным вопросам православной журналистики будут размещаться в разделе «Материалы».

Также Синодальный информационно-просветительский отдел, который по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира выступает организатором фестиваля православных СМИ, планирует вскоре открыть на базе сайта полный каталог медиа-ресурсов Украинской Православной Церкви. Пользователи смогут сами добавлять в каталог отсутствующие СМИ или корректировать сведения, в случае возможных изменений.

Сайт предоставляет возможность стать виртуальным участником фестиваля. После регистрации пользователь будет иметь возможность выставлять свои материалы - публикации, новости, выражать мнение и тому подобное.

После открытия фестиваля ресурс детально будет освещать работу форума, здесь будут размещены доклады участников и их комментарии.