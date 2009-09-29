На Сумщину из Абхазии перенесены мощи святого Серафима

Мощи схиархимандрита Серафима (Романцова), причисленного к лику святых, перенесены из Абхазии в монастырь Глинская пустынь в Глуховском районе Сумской области. Приложиться к святыне могли все, кто присутствовал на праздновании 15-летия возрождения этого монастыря и Собора Глинских старцев. Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Конотопско-Глуховской епархии Оксана КОВАЛЕНКО, возвращению мощей старца «домой» на Глуховщину предшествовал визит архиепископа Конотопского и Глуховского ЛУКИ в Абхазию. Владыка возил в Сухуми резолюцию Святейшего Патриарха КИРИЛЛА, которой благословлялось передать в Глинскую пустынь значительную часть мощей отца Серафима. Схиархимандрит Серафим был причислен к лику святых решением Священного Синода УПЦ от 25 марта 2009 года. Вместе с другими подвижниками – схимитрополитом Серафимом (Мажугой) и схиархимандритом Андроником (Лукашом) – он пополнит Собор преподобных Глинских старцев.Схиархимандрит Серафим (в миру Иван Романович Романцов) родился в 1885 году в деревне Воронок Курской губернии. В 1910 году поступил в Глинскую пустынь. Был призван на фронт в Первую мировую войну, но после ранения в 1916 году вернулся в обитель. В 1919 принял монашеский постриг с именем Ювеналий. После закрытия Глинской пустыни в 1922 г. о.Ювеналий поселился в Драндском Успенском монастыре (Сухумская епархия), где был рукоположен во иеромонаха и пострижен в схиму с именем Серафим. После закрытия Драндского монастыря в 1928 году о.Серафим познал много лишений: его арестовали и выслали на строительство Беломорканала, после освобождения жил в Киргизии и Узбекистане. В 1947 году, уже достаточно мудрым пастырем, он вернулся в Глинскую пустынь. Видя духовную опытность и совершенство монашеского подвига отца Серафима, его назначили на должность духовника обители. Его советы имели огромный вес, ведь он сам соблюдал все, чему учил других. Но в 1962 году Глинскую пустынь закрыли, и старец переехал в Сухуми, где продолжил труды, будучи духовником кафедрального собора. Умер благодатный старец 1 января 1976 года. Его похоронили на Михайловском кладбище близ Сухуми.

