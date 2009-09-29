В Киеве состоится открытие седьмого Международного фестиваля православного кино и СМИ «Покров»

С 9 по 12 октября в Киеве пройдёт седьмой Международный фестиваль православного кино и СМИ «Покров».

На открытии фестиваля в киевском Доме кино 9 октября в 18.00 состоится всеукраинская премьера художественного фильма «Поп». Картину будут представлять режиссёр Владимир Хотиненко и исполнители главных ролей Сергей Маковецкий и Нина Усатова.

На закрытии фестивале 12 октября в 18.00 в Доме кино будет показана премьера художественного фильма Павла Лунгина «Царь», в главных ролях которого снимались Пётр Мамонов, священник Иоанн Охлабыстин и Олег Янковский – последняя роль актёра.

10 октября состоится премьерный показ художественного фильма «Чудо» режиссёра Алескандра Прошкина. Главные роли в фильме исполняют Константин Хабенский и Сергей Маковецкий.

Так же в конкурсе игрового кино будут представлены художественные фильмы «Щенок», «Предел Ангела», «Настя - дочь кондуктора» и «70 раз 7».

Показы тридцати лучших документальных фильмов и телепередач фестиваля в четырёх главных номинациях будут проходить 10 и 11 октября с 10.00 до 20.00 в киевском Доме ветеранов по адресу ул. Бастионная, 11 (проезд до М. «Дружбы народов» или от М. «Арсенальная» на авт. №62 до конечной остановки «Ботанический сад»)

На все мероприятия кинофестиваля «Покров» вход свободный.

Подробная информация на сайте фестиваля www.pokrovkino.com