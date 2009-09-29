Начал работу официальный веб-сайт Волынской духовной семинарии

По благословению управляющего Волынской епархией Украинской Православной Церкви, ректора Волынской Духовной семинарии митрополита Луцкого и Волынского Нифонта усилиями студентов семинарии и информационного отдела Волынской епархии создан и активирован официальный веб-сайт Волынской духовной семинарии (http://www.vdslutsk.ucoz.ua/).

Как передает Седмица.Ru, сайт сообщает о новостях епархии и семинарии, рассказывает об истории духовного учебного заведения, его преподавателях и студентах. На сайте опубликованы правила поступления в ВДС, размещена фотогалерея важнейших событий из жизни семинарии.

Следующим начинанием информационного отдела и пресс-службы Волынской епархии станет реконструкция и обновление дизайна епархиального сайта